Ізраїль підписав контракт зі США на покупку авіації на 3 млрд доларів (фото)

Міноборони Ізраїлю закуповують найбільші та вантажопідйомні вертольоти CH-53K і два літаки-заправники від Boeing.

Міністерство оборони Ізраїлю погодилося придбати два заправники Boeing KC-46A та 12 вертольотів CH-53K у межах контракту на 3,1 млрд доларів. Про це повідомляє Defense News.

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Контракт було підписано напередодні нового року, 30 грудня. Угода складається з двох компонентів — двох літаків-заправників Boeing KC-46A (1,1 млрд доларів) та 12 вертольотів виробництва Lockheed Martin CH-53K (2 млрд доларів).

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"Ці угоди про закупівлю є важливими віхами у процесі нарощування (сил оборони Ізраїлю). Ми продовжуємо зміцнювати наші можливості, а також змінювати й адаптувати наші ВПС, щоб протистояти майбутнім викликам", — сказав міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц.

Постачання першого літака очікується у 2026 році. Контракт також передбачає можливість постачання додаткових 6 вертольотів. У Держдепартаменті схвалили продаж гелікоптерів Ізраїлю ще в липні 2021 року.

Гелікоптери та літаки потрібні Ізраїлю, щоб оновлювати старий парк авіації. Роботи щодо їх заміни розпочалися у 2018 році.

[ + – ] Вертоліт Sikrosky CH-53K Фото: "Википедия"

Sikorsky CH-53K — великий транспортний вертоліт із трьома двигунами на 7 500 к. с. Є найбільшим і найбільшим вертольотом США. Його вантажопідйомність складає 15,9 тонн. Екіпаж складається із 5 осіб. Може вмістити в собі 55 чи 37 пасажирів, залежно від конфігурації.

Літак заправник Boeing KC-46A — розроблений на базі авіалайнера Boeing 767. Може нести 29,5 тонн корисного навантаження. Запас палива становить 96 297 кг, з яких 94 198 призначені для віддачі.

[ + – ] Літак-заправник Boeing KC-46A Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, в Ізраїлі розробили перший електричний безпілотний гелікоптер, що робить його вкрай гнучким для військових і цивільних цілей.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль та Південна Корея об'єднують зусилля для створення дронів-камікадзе наступного покоління.