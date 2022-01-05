Израиль подписал контракт с США на покупку авиации на 3 млрд долларов (фото)

Минобороны Израиля закупает самые крупные и грузоподъемные вертолеты CH-53K и два самолета-заправщика от Boeing.

Министерство обороны Израиля согласилось приобрести два заправщика Boeing KC-46A и 12 вертолетов CH-53K в рамках контракта на 3,1 млрд долларов. Об этом сообщает Defense News.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Контракт был подписан в канун нового года, 30 декабря. Сделка состоит из двух компонентов — двух самолетов-заправщиков Boeing KC-46A (1,1 млрд долларов) и 12 вертолетов производства Lockheed Martin CH-53K (2 млрд долларов).

Важно

Израиль дает добро. Как российский ВПК получает детали в обход западных санкций

"Эти соглашения о закупках являются важными вехами в процессе наращивания (сил обороны Израиля). Мы продолжаем укреплять наши возможности, а также изменять и адаптировать наши ВВС, чтобы противостоять будущим вызовам", — сказал министр обороны Израиля Бенни Ганц.

Поставка первого самолета ожидается в 2026 году. Контракт также предусматривает возможность поставок дополнительных 6 вертолетов. В Госдепартаменте одобрили продажу вертолетов Израилю еще в июле 2021 года.

Вертолеты и самолеты нужны Израилю, чтобы обновлять устаревающий парк авиации. Работы по их замены начались в 2018 году.

[ + – ] Вертолет Sikrosky CH-53K Фото: "Википедия"

Sikorsky CH-53K — крупный транспортный вертолет с тремя двигателями на 7500 л.с. Является самым большим и самым крупным вертолетом США. Его грузоподъемность составляет 15,9 тонны. Экипаж состоит из 5 человек. Может вместить в себе 55 или 37 пассажиров, в зависимости от конфигурации.

Самолет заправщик Boeing KC-46A — разработан на базе авиалайнера Boeing 767. Способен нести 29,5 тонны полезной нагрузки. Запас топлива составляет 96297 кг, из которых 94198 предназначены для отдачи.

[ + – ] Самолет-заправщик Boeing KC-46A Фото: Википедия

Напомним, в Израиле разработали первый электрический беспилотный вертолет, что делает его крайне гибким для военных и гражданских целей.

Ранее сообщалось, что Израиль и Южная Корея объединяют усилия для создания дронов-камикадзе следующего поколения.