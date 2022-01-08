Норвезька армія забирає у "дембелів" труси, шкарпетки та бюстгальтери

Через пандемію виникли складнощі з армійським постачанням — і призовникам доводиться доношувати білизну старослужбовців.

Норвезьким військовим після закінчення терміну служби доведеться здавати штани, шкарпетки та бюстгальтери (в армії Норвегії служать і жінки). Через проблеми з постачанням все це доношуватимуть військовослужбовці нового призову. Про це повідомляє Euronews.

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Донедавна демобілізовані призовники могли повертатися додому у спідній білизні, яка їм видається на час служби. Але через пандемію коронавірусу спостерігаються складнощі із постачанням, тому ще з минулого року норвезькі військовослужбовці були змушені передавати інтимні предмети гардеробу своїм молодшим колегам.

"Рішення про повторне використання цієї частини обмундирування допоможе збільшити обсяг уніформи, який є в обігу. Зараз запасів замало", — пояснив співробітник відділу постачання армії Ханс Мейзінгсет, додавши, що призовники отримують білизну в хорошому стані, оскільки вона стирається, чиститься та перевіряється .

[ + – ] Фото: EQUAL RIGHTS | Норвезька армія

Представники профспілки призовників виступили з критикою такої ініціативи. Повідомляється, що відсутність уніформи та одягу у солдатів може небажано позначитися на боєздатності, оскільки це стосується безпеки солдатів.

[ + – ] Фото: Military woman/Facebook | Жінки у норвезькій армії.

Служба в норвезькій армії носить частково обов'язковий характер. Щороку тут закликаються близько 8 000 хлопців та дівчат, до армійських лав відбираються лише найбільш мотивовані. Армія Норвегії забезпечує безпеку північного кордону країн НАТО від сусідньої РФ.

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