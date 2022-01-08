Норвежская армия отнимает у "дембелей" трусы, носки и бюстгальтеры

Из-за пандемии возникли сложности с армейским снабжением — и призывникам приходится донашивать белье старослужащих.

Норвежским военным по окончании срока службы придется сдавать штаны, носки и бюстгальтеры (в армии Норвегии служат и женщины). Из-за возникших проблем со снабжением все это будут донашивать военнослужащие нового призыва. Об этом сообщает Euronews.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

До недавнего времени демобилизованные призывники могли возвращаться домой в нижнем белье, которое им выдается на время службы. Но из-за пандемии коронавируса наблюдаются сложности со снабжением, по этой причине еще с прошлого года норвежские военнослужащие были вынуждены передавать интимные предметы гардероба своим младшим коллегам.

"Решение о повторном использовании этой части обмундирования поможет увеличить объем униформы, который имеется в обращении. Сейчас запасов слишком мало", — объяснил сотрудник отдела снабжения армии Ханс Мейзингсет, добавив, что призывники получают белье в хорошем состоянии, поскольку оно стирается, чистится и проверяется.

[ + – ] Фото: EQUAL RIGHTS | Норвежская армия

Представители профсоюза призывников выступили с критикой такой инициативы. Сообщается, что отсутствие униформы и одежды у солдат может нежелательно отразиться на боеготовности, поскольку это касается безопасности солдат.

[ + – ] Фото: Military woman / Facebook | Женщины в норвежской армии.

Служба в норвежских ВС носит частично обязательный характер. Ежегодно здесь призываются около 8 000 парней и девушек, в армейские ряды отбираются только наиболее мотивированные. Армия Норвегии обеспечивает безопасность северной границы стран НАТО от соседней РФ.

Ранее Фокус сообщал, что США поставит в Украину ПЗРК "Стингер" в рамках дополнительного пакета военной помощи. Эти системы помогут ВСУ противостоять вертолетам, БПЛА и другой российской технике.

Напомним, что, по сообщениям Нью-Йорк Таймс, войска РФ окружили Украину с трех сторон и готовятся к вторжению. Кремль разместил на украинской границе по меньшей мере 8 крупных армейских группировок, окружающих страну с трех сторон. Вторжение может произойти уже в январе.