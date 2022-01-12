В Італії стартувало будівництво підводного човна нового покоління (фото)

Проєкт U212NFS покликаний замінити собою старі субмарини проєкту Sauro. Вони побільшають у розмірах, що дозволить їх обладнати новою системою РЕБ.

Італійська суднобудівна компанія Fincantieri провела церемонію, присвячену початку будівництва першого з двох підводних човнів проєкту U212NFS (підводні човни найближчого майбутнього) для Військово-морських сил Італії. Про це повідомляє Defrief.

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Субмарини є модернізованими варіантами вже існуючого проєкту. Перші чотири підводні човни за проєктом U212NFS були побудовані спільно з німецькою компанією thyssenkrupp Marine Systems у період із 2006 по 2017 роки. Наступні два очікуються з 2027 до 2029 року.

[ + – ] Візуалізація майбутньої субмарини

У компанії стверджують, що нові підводні човни будуть "найвищою мірою інноваційними, зі значними модифікаціями конструкції", і всі вони будуть розроблені незалежно один від одного. Підводні човни стануть довшими за побудовані 55,9-метрові підводні човни за типом Type 212A Todaro, Scire, Romeo Romei.

Велика довжина дозволить розмістити додаткове паливо та нові системи радіоелектронної боротьби. За контрактом у будівництві субмарин повинні використовуватися й італійські технології. Компанія Leonardo, наприклад, отримала 150 млн євро на постачання системи бойового управління для підводних човнів.

Одна з цілей проєкту U212NFS — забезпечити заміну старіших підводних човнів класу Sauro, у яких добігає кінця термін експлуатації.

Нагадаємо, у Франції готуються прийняти у флот атомну субмарину Duguay-Troin. Раніше повідомлялося, що в США проведуть капітальний ремонт першого у світі атомного підводного човна USS Nautilius.