В Италии стартовало строительство подводной лодки нового поколения (фото)

Проект U212NFS призван заменить собой устаревающие субмарины проекта Sauro. Они станут больше в размерах, что позволит их оборудовать новой системой РЭБ.

Итальянская судостроительная компания Fincantieri провела церемонию, посвященную началу строительства первой из двух подводных лодок проекта U212NFS (подводные лодки ближайшего будущего) для Военно-морских сил Италии. Об этом сообщает Defrief.

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Субмарины представляют собой модернизированные варианты уже существующего проекта. Первые четыре подлодки по проекту U212NFS были построены совместно с немецкой компанией thyssenkrupp Marine Systems в период с 2006 по 2017 годы. Следующие две ожидаются с 2027 по 2029 годы.

[ + – ] Визуализация будущей субмарины

В компании утверждают, что новые подводные лодки будут "в высшей степени инновационными, со значительными модификациями конструкции", и все они будут разработаны независимо друг от друга. Подлодки станут длиннее построенных 55,9-метровых подлодок по типу Type 212A Todaro, Scire, Romeo Romei.

Большая длина позволит разместить дополнительное топливо и новые системы радиоэлектронной борьбы. По контракту, в строительстве субмарин должны использоваться и итальянские технологии. Компания Leonardo, к примеру, получила 150 млн евро на поставку системы боевого управления для подлодок.

Одна из целей проекта U212NFS — обеспечить замену более старых подлодок класса Sauro, у которых подходит к концу срок эксплуатации.

Напомним, во Франции готовятся принять в флот атомную субмарину Duguay-Troin. Ранее сообщалось, что в США проведут капитальный ремонт первой в мире атомной подводной лодки USS Nautilius.