У Німеччині протестували модернізовану ракету IRIS-T з підвищеною дальністю (фото)

Спочатку ракета виготовлялася у варіанті "повітря-повітря" для винищувачів, але компанія вирішила розробити наземний варіант для ППО.

Німецька компанія, що спеціалізується на ракетах, Diehl Defense заявила про завершення експлуатаційних випробувань ракети IRIS-T SLM. Про це повідомляє Defense Brief.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Ракета була доопрацьована для роботи у складі наземної системи протиповітряної оборони. Вона має середню дальність ураження. Як заявили в компанії, IRIS-T SLM довела свою ефективність у ході реальних умов експлуатації. Усього було проведено кілька тестових стрільб.

Як пишуть у виданні, ракети доповнять систему ППО IRIS-T SLS. Маркування SLS означає ближній радіус дії. За інформацією джерел Defense Brief, ракета показала велику дальність під час останніх випробувальних стрільб.

Спочатку ракета IRIS-T розроблялася як зброя класу "повітря-повітря" для винищувачів, але компанія вирішила розробити і наземний варіант для німецької системи тактичної протиповітряної оборони. Весь зенітно-ракетний комплекс був успішно випробуваний у 2014 році. Він гарантує захист будівель, об'єктів, а також наземних військ від атак з повітря.

[ + – ] Базова модифікація ракети IRIS-T SL

Нагадаємо, українське КБ "Південне" розглядає варіант розробки керованої ракети до РСЗВ "Град".

Раніше Фокус повідомляв, що в Туреччині завершили випробування ППО Hisar 0+. Приймальні випробування завершилися з позитивним результатом.