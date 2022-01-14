В Германии протестировали модернизированную ракету IRIS-T с повышенной дальностью (фото)

Первоначально ракета изготавливалась в варианте "воздух-воздух" для истребителей, но компания решила разработать и наземный вариант для ПВО.

Немецкая компания, специализирующейся по ракетам, Diehl Defense заявила о завершении эксплуатационных испытаний ракеты IRIS-T SLM. Об этом сообщает Defense Brief.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Ракета была доработана для работы в составе наземной системы противовоздушной обороны. Она имеет среднюю дальность поражения. Как заявили в компании, IRIS-T SLM доказала свою эффективность в ходе реальных условий эксплуатации. Всего было проведено несколько тестовых стрельб.

Как пишут в издании, ракета дополнят собой систему ПВО IRIS-T SLS. Маркировка SLS обозначает ближний радиус действия. По информации источников Defense Brief, ракета показала большую дальность в ходе последних испытательных стрельб.

Изначально ракета IRIS-T разрабатывалась как оружие класса "воздух-воздух" для истребителей, но компания приняла решение разработать и наземный вариант для немецкой системы тактической противовоздушной обороны. Весь зенитно-ракетный комплекс был успешно испытан в 2014 году. Он обеспечивает защиту зданий, объектов, а также наземных войск от атак с воздуха.

[ + – ] Базовая модификация ракеты IRIS-T SL

Напомним, украинское КБ "Южное" рассматривает вариант разработки управляемой ракеты к РСЗО "Град".

Ранее Фокус сообщал, что в Турции завершили испытания ПВО Hisar 0+. Приемочные испытания завершились с позитивным результатом.