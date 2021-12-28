Готов к использованию. В Турции завершили испытания ПВО Hisar 0+ (фото)

Начатые в сентябре приемочные испытания завершились с позитивным результатом. ЗРК сбил самолет-мишень.

Министерство обороны Турции провели успешные испытания зенитно-ракетного комплекса средней дальности Hisar O+. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

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Во время испытаний, которые проходили 24 декабря, зенитно-ракетный комплекс сбил самолет-мишень. Hisar 0+ готов к использованию в армии Турции. Испытания проходили на одном из военных полигонов страны.

[ + – ] Испытания завершились 24 декабря Фото: Daily Sabah

Сообщается, что система ПВО ближнего действия Hisar O+ обеспечивает круговую защиту на 360 градусов и может одновременно атаковать 9 различных целей. Установка способна поражать:

боевые самолеты и вертолеты

ракеты "воздух-земля"

БПЛА

ЗРК способен перехватывать цели на расстоянии до 25 километров. Разрабатывают Hisar крупные турецкие оборонные компании Aselsan и Roketsan. Серийное производство комплекса началось в июле 2021 года. Точные характеристики комплекса остаются неизвестными, но заявляется, что они лучше, чем у Hisar-O.

Hisar-O+ состоит из командного пункта, РЛС, трех пусковых установок по шесть ракет, машин приема данных, а также оптико-телевизионной станции. Такое количество машин необходимо для наведения на цель. Ракета не имеет активной радиолокационной головки самонаведения, а использует инфракрасную головку самонаведения.

Напомним, 27 сентября начались приемочные испытания ЗРК Hisar O+, способный поражать и перехватывать воздушные цели. Ранее турецкая компания Roketsan представила первую систему ПВО Hisar.