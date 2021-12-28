Готовий до використання. У Туреччині завершили випробування ППО Hisar 0+ (фото)

Розпочаті у вересні приймальні випробування завершилися з позитивним результатом. ЗРК збив літак-мішень.

Міністерство оборони Туреччини провело успішні випробування зенітно-ракетного комплексу середньої дальності Hisar O+. Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

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Під час випробувань, що проходили 24 грудня, зенітно-ракетний комплекс збив літак-мішень. Hisar 0+ готовий до використання в армії Туреччини. Випробування проходили на одному із військових полігонів країни.

[ + – ] Випробування завершились 24 грудня Фото: Daily Sabah

Повідомляється, що система ППО ближньої дії Hisar O+ забезпечує круговий захист на 360 градусів і може одночасно атакувати 9 різних цілей. Установка здатна вражати:

бойові літаки та вертольоти

ракети "повітря-земля"

БПЛА

ЗРК здатний перехоплювати цілі на відстані до 25 км. Розробляють Hisar великі турецькі оборонні компанії Aselsan та Roketsan. Серійне виробництво комплексу розпочалося в липні 2021 року. Точні характеристики комплексу залишаються невідомими, але заявляється, що вони кращі, ніж у Hisar-O.

Hisar-O+ складається з командного пункту, РЛС, трьох пускових установок по шість ракет, машин прийому даних, а також оптико-телевізійної станції. Така кількість машин потрібна для наведення на ціль. Ракета не має активної головки радіолокації самонаведення, а використовує інфрачервону головку самонаведення.

Нагадаємо, 27 вересня розпочалися приймальні випробування ЗРК Hisar O+, здатного вражати та перехоплювати повітряні цілі. Раніше турецька компанія Roketsan представила першу систему ППО Hisar.