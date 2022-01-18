В Ізраїлі побоюються атаки дронів-камікадзе з Ємену після нападу на об'єкти в Абу-Дабі

Атака столиці Об'єднаних Арабських Еміратів показує, що в хуситів з "Ансар Аллаха" є баражувальні боєприпаси здатні долати великі відстані.

В Об'єднаних Арабських Еміратах сталося дві пожежі, внаслідок яких загинуло троє та поранено шестеро людей. Як з'ясувалося пізніше, це була атака дронів-камікадзе хуситів з єменського руху "Ансар Аллах". Тепер подібних атак побоюються в Ізраїлі на Ейлат. Про це повідомляє телеканал "Кан-11".

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У Службах безпеки Ізраїлю звернули увагу на підтримку Ансар Аллаха Іраном. По суті, бойовики цього руху є його сателітом. Атака на Абу-Дабі показала, що рухи дрони-камікадзе здатні долати величезні відстані.

Виходячи з останніх подій, в Ізраїлі є побоювання, що подібна атака може статися в Ейлаті. Ейлат знаходиться від Ємену приблизно на такій відстані, як і від Абу-Дабі. При цьому у виданні Newsru.co.il зазначають, що на телеканалі не зовсім мають рацію, коли вони стверджують про однакову відстань. Насправді відстань від Ейлата до Ємену щонайменше вдвічі більша, ніж від Абу-Дабі до східних кордонів Ємену.

За підсумками нападу на ОАЕ уряд заявив про збереження права відповісти на атаку безпілотників на свою столицю. Уже ввечері Саудівська Аравія завдала удару по столиці Ємену.

Нагадаємо, 17 січня в Абу-Дабі стався напад на два об'єкти — міжнародний аеропорт і порт. Атакували об'єкти невеликі дрони-камікадзе.

Раніше ХАМАС заявив про захоплення ізраїльського "дельфіна-вбивці", який убив одного з членів бойовиків.