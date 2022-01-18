В Израиле опасаются атаки дронов-камикадзе из Йемена после нападения на объекты в Абу-Даби

Атака столицы Объединенных Арабских Эмиратов показывает, что у хуситов из "Ансар Аллаха" есть барражирующие боеприпасы, способные преодолевать большие расстояния.

В Объединенных Арабских Эмиратах произошло два пожара, в результате которых погибло трое и ранено шестеро людей. Как оказалось позднее, это была атака дронов-камикадзе хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Теперь подобной атаки опасаются в Израиле на Эйлат. Об этом сообщает телеканал Кан-11.

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В Службах безопасности Израиля обратили внимание на поддержку "Ансар Аллаха" Ираном. По сути, боевики этого движения являются его сателлитом. Атака на Абу-Даби показала, что дроны-камикадзе движения способны преодолевать огромные расстояния.

Исходя из последних событий, в Израиле есть опасения, что подобная атака может произойти в Эйлате. Эйлат находится от Йемена примерно на таком же расстоянии, как и от Абу-Даби. При этом в издании Newsru.co.il отмечают, что в телеканале не совсем правы, когда они утверждают об одинаковом расстоянии. На самом деле расстояние от Эйлата до Йемена как минимум в два раза больше, чем от Абу-Даби до восточных границ Йемена.

По итогу нападения на ОАЭ правительство заявила о сохранении права ответить на атаку беспилотников на свою столицу. Уже вечером Саудовская Аравия нанесла удар по столице Йемена.

Напомним, 17 января в Абу-Даби произошло нападение на два объекта — международный аэропорт и порт. Атаковали объекты небольшие дроны-камикадзе.

Ранее ХАМАС заявил о захвате израильского "дельфина-убийцы", который убил одного из членов боевиков.