"Манхэттен среди пустыни": как из глины построили старейший город небоскребов в мире (фото)

Когда речь идет о небоскребах, то большинство из нас вспоминает знаменитых гигантов Нью-Йорка начала 1930-хх. Однако в йеменском городе Шибам многоэтажки строят из глины в течение как минимум 1000 лет.

Город Шибам в Йемене имеет уникальную архитектурную композицию, в основе которой лежит оригинальное решение местных строителей к созданию необычных небоскребов. Именно глина стала основой создания этой локации, которую успели нарекли "Манхэттеном в пустыне", пишет издание Metro.

СМИ пишет, что Шибам является одним из нескольких городов-небоскребов, которые построили из глины. Из-за выбора такого материала и местного колорита, сам стиль зданий является уникальным и неповторимым. Однако из-за постоянных стихий, местные продолжают добавлять сырую и обожженную глину для поддержки уже построенных сооружений.

Именно из-за такого способа строительства, йеменские города Шибам, Забид и Сана были признаны объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО за свою удивительную архитектуру в 1982 году.

Как долго существует традиция "глиняных небоскребов"

До сих пор историки спорят, когда впервые были построены такие здания. Хотя сама технология строительства многоэтажных зданий из глины уходит корнями в 8-9 столетие, специалисты не могут установить насколько сильно изменился город с его первоначального вида. Сейчас возраст города с его сооружениями оценивают в не менее двух тысяч лет.

СМИ отмечает, что стены этих потрясающих небоскребов на нижних этажах могут быть до двух метров, а на верхних этажах — не превышать и 30 см. Каждый этаж традиционно имеет одну или две комнаты, а каждое здание имеет высоту от двух до одиннадцати этажей. Общая высота "глиняного небоскреба" будет составлять от 25 и более 30 м в высоту.

Вид небоскребов из глины (фото: hiddenarchitecture.net)

Еще одной особенностью этих "глиняных небоскребов" является отсутствие окон на нижних этажах. Это объясняется тем, что они традиционно использовались либо как место для размещения домашних животных, либо как магазины или рабочие помещения.

Также следует отметить, что на верхних этажах можно заметить красиво декорированные фасады окон, с витражами или ширмами. Они называются машрабия, и их наносили на каждое из мест для окон после завершения строительства.

Росписи "машрабия" на стенах небоскребов в Шибаме (фото: hiddenarchitecture.net)

Для того, чтобы получить машрабию белого цвета как самого популярного среди здешних жителей, местные использовали белую известь — она могла выдерживать перепады влаги и ярче выдавать на контрасте с темными стенами небоскребов.

Несмотря на многовековую историю, в этих глиняных великанах местные до сих пор живут, работают и даже развлекаются на террасах верхних этажей и в кафе.

Каково состояние памятника ЮНЕСКО сейчас

Учитывая свое месторасположение возле долины реки Хадрамаут, город Шибам постоянно подвергается паводкам. В 2008 году сильное наводнение унесло жизни нескольких десятков человек, а значительная часть зданий была разрушена.

С началом гражданской войны в Йемене, которая длится с 2014 года, город подвергается постоянным разрушениям. Сначала мощный теракт местных повстанцев повредил часть зданий, затем атака коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла значительный ущерб местным сооружениям. В 2015 году ЮНЕСКО официально внесло город Шибам в список локаций мирового наследия, находящихся под угрозой.

Напомним, Фокус писал о том, какой народ первым начал возводить пирамиды. Еще удивительнее то, что древние греки строили пирамиды одновременно с египтянами, или даже раньше них

Также мы рассказывали о первом в истории изогнутом небоскребе, который станет самым длинным зданием в мире. Проект "Большой изгиб" (The Big Bend) предусматривает создание U-образной конструкции, которая будет изгибаться и снова опускаться вниз, превращаясь в своеобразную арку.