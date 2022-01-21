Україна отримає від США партію гелікоптерів Мі-17

Представники Держдепу запевнили, що докладають усіх зусиль, щоб допомогти Україні протистояти агресії РФ.

США відправлять Україні п'ять гелікоптерів Мі-17, які спочатку планували передати військовим Афганістану. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Зазначається, що раніше машини ремонтувалися на українських підприємствах.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими українськими партнерами і союзниками по НАТО з цього питання і використовуємо всі доступні інструменти співпраці у сфері безпеки, щоб допомогти Україні зміцнити свою оборону перед зростаючою російською агресією", — йдеться у повідомленні.

США також можуть поставити обладнання Україні, класифікувавши його як "надлишковий оборонний виріб", якого більше не потребують.

Видання нагадує, що інші країни НАТО також надсилають зброю в Україну. Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що його уряд спрямовує Києву протитанкову зброю разом із невеликою кількістю британських військовослужбовців для навчання українських військових, як використовувати цю зброю. Упродовж кількох днів британські вантажні літаки C-17 доставляли зброю в Україну.

Також повідомлялося, що Естонія, Латвія та Литва нададуть Україні ракети для Javelin та комплекси Stinger.