Украина получит от США партию вертолетов Ми-17

Представители Госдепа заверили, что прилагают все усилия, чтобы помочь Украине противостоять агрессии РФ.

США отправят Украине пять вертолетов Ми-17, которые изначально планировали передать военным Афганистана. Об этом сообщает Wall Street Journal.

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Отмечается, что машины ранее ремонтировались на украинских предприятиях.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими украинскими партнерами и союзниками по НАТО по этому вопросу и используем все доступные инструменты сотрудничества в сфере безопасности, чтобы помочь Украине укрепить свою оборону перед лицом растущей российской агрессии", — говорится в сообщении.

США также могут поставить оборудование Украине, классифицировав его как "избыточное оборонное изделие", в котором больше нет необходимости.

Издание напоминает, что другие страны НАТО также отправляют оружие в Украину. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его правительство направляет Киеву противотанковое оружие вместе с небольшим количеством британских военнослужащих для обучения украинских военных, как использовать это оружие. В течение нескольких дней британские грузовые самолеты C-17 доставляли оружие в Украину.

Также сообщалось, что Эстония, Латвия и Литва предоставят Украине ракеты для Javelin и комплексы Stinger.