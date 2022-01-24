В Україні з'являться офіцери кібербезпеки на об'єктах критичної інфраструктури (відео)

Після нещодавньої кібератаки на урядові сайти постраждали 22 сайти. За словами голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, витоків "чутливої" інформації не було.

Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь анонсував появу офіцерів кібербезпеки на об'єктах критичної інфраструктури. Вони підпорядковуватимуться Службі захисту інформації. Про це він заявив під час брифінгу РНБО.

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За словами Щиголя, мета такого рішення — покращення стану кібербезпеки України. Планується, що зарплата у фахівців буде не нижчою за ринкову. Також у Держспецзв'язку ініціюють внесення змін для узаконення bug bounty — це процес пошуку вразливостей у програмному забезпеченні за винагороду.

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Зміни внести планує до статей 361 та 361-1 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. 361-1 — створення з метою використання, розповсюдження чи збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх поширення чи збут).

Також Щиголь розповів деталі про нещодавню кібератаку на урядові сайти. Атаки зазнали 22 сайти, з яких 6 були серйозно пошкоджені. За дорученням СБУ та Держспецзв'язку було відключено 70 сайтів. Упродовж трьох днів інфраструктуру вдалося відновити.

"Чуттєва інформація втрачена не була", — наголосив Юрій Щиголь.

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Глава Держспецзв'язку анонсував публікацію технічного аналізу з кібератак на урядові сайти 25 січня.

Об'єкти критичної інфраструктури — це підприємства й установи у сфері енергетики, хімічної промисловості, транспорту, банківської та фінансової, інформаційних технологій і комунікації, продовольства, охорони здоров'я та комунального господарства, які є стратегічними для функціонування країни. Їхнє виведення з ладу може призвести до істотних збитків.

Нагадаємо, в Держспецзв'язку заявили, що шкідливе програмне забезпечення поширювали через програму видалення даних WhisperGate. А за словами постпреда Польщі при ЄС Анджея Садося, у кібератаці на Україну причетні російські спецслужби. За інформацією Reuters, проти України можуть готувати серйозніші атаки на банківську систему й енергетику.