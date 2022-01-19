У Держспецзв'язку назвали програму, яку використовували хакери для злому українських сайтів

Шкідливе ПЗ здатне повністю знищувати дані із заражених комп'ютерів.

Зловмисники під час атаки на сайти державних органів влади в ніч проти 14 січня використали програму для видалення даних WhisperGate. Розслідування інциденту продовжується. Про це у вівторок, 18 січня, повідомив пресцентр Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) у Facebook.

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За словами представників органу, у кількох відомствах, які зазнали хакерської атаки, було зафіксовано використання програми-вайпера (wiper — клас шкідливих програм, мета яких — знищити дані на зараженому комп'ютері — ред.) WhisperGate.

У зв'язку з цим Держспецзв'язку висловило впевненість, що заміна інформації, яка відображається, на вебресурсах (дефейс) і видалення даних за допомогою цієї програми є складниками однієї і тієї ж кібератаки, яка була спрямована на заподіяння "найбільшої шкоди інфраструктурі державних електронних ресурсів".

[ + – ] Допис від хакерів, що з'явився на українських сайтах

20 грудня американське видання "New York Times" попереджало, що російські хакери після Різдва готують кібератаки на українські критичні об'єкти інфраструктури. Журналісти стверджували, що атаки можуть стати підґрунтям для повномасштабного вторгнення РФ.

У ніч із 13 на 14 січня хакери зламали майже 70 державних вебресурсів, серед яких сайти Міністерства закордонних справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету міністрів, порталу "Дія" та інші. На деяких сторінках з'явилося звернення до українських громадян українською, польською та російською мовами із загрозою злити їхні особисті дані у відкритий доступ.

[ + – ] Допис від хакерів, що з'явився на українських сайтах

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури й інформаційної політики України зі свого боку зробив припущення про причетність Росії до інциденту.