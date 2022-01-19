В Госспецсвязи назвали программу, которую использовали хакеры для взлома украинских сайтов

Вредоносное ПО способно полностью уничтожать данные с зараженных компьютеров.

Злоумышленники во время атаки на сайты государственных органов власти в ночь на 14 января использовали программу для удаления данных WhisperGate. Расследование инцидента продолжается. Об этом во вторник, 18 января, сообщил пресс-центр Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

По словам представителей органа, в нескольких ведомствах, которые подверглись хакерской атаке, было зафиксировано использование программы-вайпера (wiper — класс вредоносных программ, цель которых — уничтожить данные на зараженном компьютере — ред.) WhisperGate.

В связи с этим Госспецсвязи выразило уверенность, что замена отображаемой информации на веб-ресурсах (дефейс) и удаление данных при помощи этой программы являются составляющими одной и той же кибератаки, которая была направлена на причинение "наибольшего ущерба инфраструктуре государственных электронных ресурсов".

[ + – ] Сообщение от хакеров, появившееся на украинских сайтах

20 декабря американское издание New York Times предупреждало, что российские хакеры после Рождества готовят кибератаки на украинские критические объекты инфраструктуры. Журналисты утверждали, что атаки могут стать почвой для полномасштабного вторжения РФ.

В ночь с 13 на 14 января хакеры взломали около 70 государственных веб-ресурсов, в числе которых сайты Министерства иностранных дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета министров, портала "Дія" и другие. На некоторых страницах появилось обращение к украинским гражданам на украинском, польском и русском языке с угрозой слить их личные данные в открытый доступ.

[ + – ] Сообщение от хакеров, появившееся на украинских сайтах

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики Украины в свою очередь сделал предположение о причастности России к инциденту.