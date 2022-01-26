США поспішає підняти винищувач F-35 із дна моря, щоб секретна технологія не дісталася КНР

Пошуки літака з безліччю футуристичних технологій можуть перетворитися на справжню підводну гонку. США намагаються випередити дайверів із Китаю.

США спробують раніше Китаю підняти винищувач-невидимку F-35, який у понеділок, 24 січня, впав у Південно-Китайське море після "невдалої посадки" на борт американського авіаносця "Карл Вінсон", як пояснило керівництво американських ВМС. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Пілот встиг катапультувався, а військовий літак вартістю 100 млн. доларів, модернізований для морських операцій, упав за борт. Під час інциденту травми загалом отримали 7 людей. Це вже другий такий випадок за останні три місяці.

"ВМС США проводять операцію з відновлення літака F-35C, з яким 24 січня сталася аварія на борту авіаносця "Карл Вінсон" у Південно-Китайському морі", — повідомила пресслужба американського флоту у відповідь на запит журналістів. — Ми не можемо здогадуватися про намірів КНР щодо нього".

[ + – ] Авіаносець "Карл Вінсон"

ВМФ США має провести складну рятувальну операцію, щоб не дозволити літаку, в якому є безліч футуристичних технологій, потрапити до рук Китаю.

F-35C — єдиний ударний "винищувач-стелс", який може злітати та здійснювати посадку на борту авіаносця.

Літак виробництва Lockheed Martin оснащений гальмівним гаком, який дозволяє сідати на борт, а видовжені крила дозволяють робити запуск за допомогою катапульти.

Конструкція винищувача дає можливість не потрапляти на радари супротивника, всілякі датчики підключені прямо до шолома пілота, і таким чином він отримує оновлену інформацію.

Що сталося із F-35C?

[ + – ] Що сталося із F-35C?

Керівництво ВМС США поки що не дало офіційних коментарів щодо інциденту.

"F-35C Lightning II невдало приземлився на борту USS (CVN 70), вдарився об кабіну екіпажу, а потім скотився за борт. Удар по кабіні був несильним, обладнання не пошкоджене і перебуває в робочому стані", — повідомили представники ВМФ американській пресі, зазначивши, що авіаносець продовжив свою роботу у штатному режимі.

За останні вісім років це вже дев'ятий подібний інцидент із винищувачами F-35A.

Нагадаємо, що у мережі з'явилися кадри піднятого з дна Середземного моря винищувача F-35 британських ВМС. Пошуки винищувача, що впав на зльоті з авіаносця, — одного з найдорожчих літаків британської армії — перетворилися на справжню підводну гонку. Перед Великобританією стояло завдання випередити дайверів із РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що США почали списувати винищувачі п'ятого покоління F-35. Однак відправити на зберігання такий літак завдання не з простих, проблема в особливому матеріалі радіопоглинаючого корпусу повітряного судна, який чутливий до навколишнього середовища.