США спешит поднять истребитель F-35 со дна моря, чтобы секретная технология не досталась КНР

Поиски самолета со множеством футуристических технологий могут превратиться в настоящую подводную гонку. США пытаются опередить дайверов из Китая.

США попытаются раньше Китая поднять истребитель-невидимку F-35, который в понедельник, 24 января, упал в Южно-Китайское море после "неудачной посадки" на борт американского авианосца "Карл Винсон", как объяснило руководство американских ВМС. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Пилот успел катапультировался, а военный самолет стоимостью 100 млн долларов, модернизированный для морских операций, упал за борт. Во время инцидента травмы в общей сложности получили 7 человек. Это уже второй подобный случай за последние три месяца.

"ВМС США проводят операцию по восстановлению самолета F-35C, с которым 24 января произошла авария на борту авианосца "Карл Винсон" в Южно-Китайском море ", — сообщила пресс-служба американского флота в ответ на запрос журналистов. — Мы не можем строить догадки относительно намерений КНР в этом отношении".

[ + – ] Авианосец "Карл Винсон"

ВМФ США предстоит провести сложную спасательную операцию, чтобы не позволить самолету, в котором присутствует множество футуристических технологий, попасть в руки Китая.

F-35C — единственный ударный "истребитель-стелс", который может взлетать и совершать посадку на борту авианосца.

Самолет производства Lockheed Martin оснащен тормозным крюком, который позволяет садиться на борт, а удлиненные крылья позволяют производить запуск с помощью катапульты.

Конструкция истребителя дает возможность не попадать на радары противника, всевозможные датчики подключены прямо к шлему пилота, и, таким образом, он получает обновленную информацию.

Что произошло с F-35C?

[ + – ] Что произошло с F-35C?

Руководство ВМС США пока еще не дало официальных комментариев относительно инцидента.

"F-35C Lightning II неудачно приземлился на борту USS (CVN 70), ударился о кабину экипажа, а затем скатился за борт. Удар по кабине был несильным, оборудование не повреждено и находится в рабочем состоянии", — сообщили представители ВМФ американской прессе, отметив, что авианосец продолжил свою работу в штатном режиме.

За последние восемь лет это уже девятый подобный инцидент с истребителями F-35A.

Напомним, что в сети появились кадры поднятого со дна Средиземного моря истребителя F-35 британских ВМС. Поиски упавшего на взлете с авианосца истребителя — одного из самых дорогих самолетов британской армии — превратились в настоящую подводную гонку. Перед Великобританией стояла задача опередить дайверов из РФ.

Ранее Фокус сообщал, что США начали списывать истребители пятого поколения F-35. Однако отправить на хранение такой самолет задача не из простых, проблема в особом радиопоглощающим материале корпуса воздушного судна, который чувствителен к окружающей среде.