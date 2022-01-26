США спешит поднять истребитель F-35 со дна моря, чтобы секретная технология не досталась КНР
Поиски самолета со множеством футуристических технологий могут превратиться в настоящую подводную гонку. США пытаются опередить дайверов из Китая.
США попытаются раньше Китая поднять истребитель-невидимку F-35, который в понедельник, 24 января, упал в Южно-Китайское море после "неудачной посадки" на борт американского авианосца "Карл Винсон", как объяснило руководство американских ВМС. Об этом сообщает The Daily Mail.
Пилот успел катапультировался, а военный самолет стоимостью 100 млн долларов, модернизированный для морских операций, упал за борт. Во время инцидента травмы в общей сложности получили 7 человек. Это уже второй подобный случай за последние три месяца.
"ВМС США проводят операцию по восстановлению самолета F-35C, с которым 24 января произошла авария на борту авианосца "Карл Винсон" в Южно-Китайском море ", — сообщила пресс-служба американского флота в ответ на запрос журналистов. — Мы не можем строить догадки относительно намерений КНР в этом отношении".
ВМФ США предстоит провести сложную спасательную операцию, чтобы не позволить самолету, в котором присутствует множество футуристических технологий, попасть в руки Китая.
F-35C — единственный ударный "истребитель-стелс", который может взлетать и совершать посадку на борту авианосца.
Самолет производства Lockheed Martin оснащен тормозным крюком, который позволяет садиться на борт, а удлиненные крылья позволяют производить запуск с помощью катапульты.
Конструкция истребителя дает возможность не попадать на радары противника, всевозможные датчики подключены прямо к шлему пилота, и, таким образом, он получает обновленную информацию.
Что произошло с F-35C?
Руководство ВМС США пока еще не дало официальных комментариев относительно инцидента.
"F-35C Lightning II неудачно приземлился на борту USS (CVN 70), ударился о кабину экипажа, а затем скатился за борт. Удар по кабине был несильным, оборудование не повреждено и находится в рабочем состоянии", — сообщили представители ВМФ американской прессе, отметив, что авианосец продолжил свою работу в штатном режиме.
За последние восемь лет это уже девятый подобный инцидент с истребителями F-35A.
Напомним, что в сети появились кадры поднятого со дна Средиземного моря истребителя F-35 британских ВМС. Поиски упавшего на взлете с авианосца истребителя — одного из самых дорогих самолетов британской армии — превратились в настоящую подводную гонку. Перед Великобританией стояла задача опередить дайверов из РФ.
Ранее Фокус сообщал, что США начали списывать истребители пятого поколения F-35. Однако отправить на хранение такой самолет задача не из простых, проблема в особом радиопоглощающим материале корпуса воздушного судна, который чувствителен к окружающей среде.