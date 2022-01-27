У трьох напрямках: у США опублікували оновлену карту російських військ навколо України

Росія продовжує перекидання військ у Білорусь та прикордонні з Україною міста. Також присутнє угруповання в окупованих Придністров'ї та Криму.

Американський інститут вивчення війни оновив карту та дослідження про ситуацію навколо скупчення російських військ на кордоні України.

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У роботі "індикатори та порогові значення для російських військових операцій в Україні та/або Білорусі" показали оновлену карту військ РФ у Білорусі, неконтрольному Молдовою Придністров'ї, окупованому Криму та навколо України. У публікації вказується, що Росія створює умови для проведення військових операцій проти України протягом найближчих тижнів або місяців. Біля кордонів накопичені війська, здатні розпочати наступ у дуже короткі терміни. При цьому автори наголошують, що їхня робота не призначена для прогнозування або оцінки ймовірності вторгнення Росії.

Автори створили дві карти — одна про війська навколо України, а друга про російські війська в Білорусі.

[ + – ] Російські батальйонно-тактичні групи навколо України

Як видно з карти, Росія стягнула:

мінімум 10 батальйонно-тактичних груп (БТГ) у Білорусі з Далекого Сходу

7 батальйонно-тактичних груп у Єльні

2 батальйонно-тактичних груп у Курську

12 батальйонно-тактичних груп у Воронежі та Білгороді

мінімум 12 батальйонно-тактичних груп у Ростові

11-12 батальйонно-тактичних груп в окупованому Криму

3 батальйони в окупованій частині Молдови — Придністров'ї

5 батальйонно-тактичних груп у Погоновому

Загалом виходить близько 63 батальйонно-тактичних гуртів навколо України. При цьому в Білорусь російські війська перебувають для навчання "Союзна-ремість-2022". На даний момент є щонайменше 10 БТГ, дослідники припускають, що їх буде більше. Їх можуть розташувати у Білорусі чи заході РФ поруч із Україною.

[ + – ] Російські війська у Білорусі

Російські війська прибувають у такі білоруські міста:

Брест

Барановичі

Осиповичі

Речиця

Єльськ

Козенки

Гомель

Нагадаємо, у Держдепі США заявляють про ймовірне вторгнення в Україну до середини лютого. Заступниця держсекретаря Венді Шерман допускає напад під час зимової Олімпіади в Пекіні. Також у США заявляють про жорстку відповідь Заходу, якщо з Білорусі буде вторгнення російських військ до України.