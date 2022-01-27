В трех направлениях: в США опубликовали обновленную карту российских войск вокруг Украины
Россия продолжает переброску войск в Беларусь и приграничные с Украиной города. Также присутствует группировка в оккупированных Приднестровье и Крыму.
Американский институт изучения войны обновил карту и исследование о ситуации вокруг скопления российских войск на границе Украины.
В работе "индикаторы и пороговые значения для российских военных операций в Украине и/или Беларуси" показали обновленную карту войск РФ в Беларуси, неконтролируемой Молдовой Приднестровье, оккупированном Крыму и вокруг Украины. В публикации указывается, что Россия создает условия для проведения военных операций против Украины в ближайшие недели или месяцы. У границ скоплены войска, способные начать наступление в очень короткие сроки. При этом авторы подчеркивают, что их работа не предназначена для прогнозирования или оценки вероятности вторжения России.
Авторы создали две карты — одна про войска вокруг Украины, а вторая о российских войск в Беларуси.
Как видно из карты, Россия стянула:
- минимум 10 батальонно-тактических групп (БТГ) в Беларуси из Дальнего Востока
- 7 батальонно-тактических групп в Ельне
- 2 батальонно-тактических групп в Курске
- 12 батальонно-тактических групп в Воронеже и Белгороде
- минимум 12 батальонно-тактических групп в Ростове
- 11-12 батальонно-тактических групп в оккупированном Крыму
- 3 батальона в оккупированной части Молдовы — Приднестровье
- 5 батальонно-тактических групп в Погоново
Всего выходит около 63 батальонно-тактических групп вокруг Украины. При этом в Беларусь российские войска пребывают пребывать для учений "Союзная-ремость-2022". На данный момент есть как минимум 10 БТГ, исследователи предполагают, что их будет больше. Их могут расположить в Беларуси или на западе РФ рядом с Украиной.
Российские войска прибывают в следующие белорусские города:
- Брест
- Барановичи
- Асиповичи
- Речица
- Ельск
- Козенки
- Гомель
Напомним, в Госдепе США заявляют о вероятном вторжении в Украину до середины февраля. Замгоссекретаря Венди Шерман допускает нападение во время зимней Олимпиаде в Пекине. Также в США заявляют о жестком ответе Запада, если из Беларуси будет вторжение российских войск в Украину.