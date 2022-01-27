В трех направлениях: в США опубликовали обновленную карту российских войск вокруг Украины

Россия продолжает переброску войск в Беларусь и приграничные с Украиной города. Также присутствует группировка в оккупированных Приднестровье и Крыму.

Американский институт изучения войны обновил карту и исследование о ситуации вокруг скопления российских войск на границе Украины.

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В работе "индикаторы и пороговые значения для российских военных операций в Украине и/или Беларуси" показали обновленную карту войск РФ в Беларуси, неконтролируемой Молдовой Приднестровье, оккупированном Крыму и вокруг Украины. В публикации указывается, что Россия создает условия для проведения военных операций против Украины в ближайшие недели или месяцы. У границ скоплены войска, способные начать наступление в очень короткие сроки. При этом авторы подчеркивают, что их работа не предназначена для прогнозирования или оценки вероятности вторжения России.

Авторы создали две карты — одна про войска вокруг Украины, а вторая о российских войск в Беларуси.

[ + – ] Российские батальонно-тактические группы вокруг Украины

Как видно из карты, Россия стянула:

минимум 10 батальонно-тактических групп (БТГ) в Беларуси из Дальнего Востока

7 батальонно-тактических групп в Ельне

2 батальонно-тактических групп в Курске

12 батальонно-тактических групп в Воронеже и Белгороде

минимум 12 батальонно-тактических групп в Ростове

11-12 батальонно-тактических групп в оккупированном Крыму

3 батальона в оккупированной части Молдовы — Приднестровье

5 батальонно-тактических групп в Погоново

Всего выходит около 63 батальонно-тактических групп вокруг Украины. При этом в Беларусь российские войска пребывают пребывать для учений "Союзная-ремость-2022". На данный момент есть как минимум 10 БТГ, исследователи предполагают, что их будет больше. Их могут расположить в Беларуси или на западе РФ рядом с Украиной.

[ + – ] Российские войска в Беларуси

Российские войска прибывают в следующие белорусские города:

Брест

Барановичи

Асиповичи

Речица

Ельск

Козенки

Гомель

Напомним, в Госдепе США заявляют о вероятном вторжении в Украину до середины февраля. Замгоссекретаря Венди Шерман допускает нападение во время зимней Олимпиаде в Пекине. Также в США заявляют о жестком ответе Запада, если из Беларуси будет вторжение российских войск в Украину.