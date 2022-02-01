Недбалість військового начальника: ДБР завершило розслідування загибелі 3 військових на Донбасі

Обвинуваченому загрожує до 7 років ув'язнення, а обвинувальний акт вже відправили до суду.

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування загибелі трьох військових у Донецькій області в лютому 2021 року. Вони підірвалися на міні через халатність військового начальника. У цій справі судитимуть ексначальника інженерної служби військових частин. Про це повідомили в ДБР.

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Ексначалальна інженерної служби військових частин звинувачують у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки. Обвинуваченому загрожує до 7 років ув'язнення, а обвинувальний акт уже направили до суду.

"Колишнього начальника інженерної служби звинувачують у недбалому ставленні військової посадової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім військового стану (ч. 3 ст. 425 КК України). Обвинувальний акт направлений до суду", — заявили в ДБР.

За даними слідства, ексначальник інженерної служби знав, що на дорозі в районі селища Новолуганське на Донеччині були закладені протитанкові міни. Але він не позначив вибухові пристрої попереджувальними знаками та не обгородив небезпечну ділянку. Ба більше, ексвійськовий не доповів командуванню про наявність мін на території та не вжив жодних заходів, щоб їх знешкодити.

Унаслідок цього вранці 14 лютого 2021 року група військових пересувалася в цьому районі та підірвалася на мінах. Троє з них загинули: капітан Олександр Войтенко (1984 року народження), старші солдати В'ячеслав Алексєєнко (1987 року народження) та Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Нагадаємо, двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці підірвалося двоє бійців української армії, внаслідок чого вони загинули. Пригода сталася 10 січня.

Фокус писав про те, що суд ухвалив вирок для ексглави "ЛНР" Плотницького та двох бойовиків у справі про катастрофу літака Іл-76. Суд "підтвердив" довічне заочно для ексглави "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох бойовиків Андрія Патрушева й Олександра Гурєєва. Усіх трьох звинувачували у відповідальності за збиття українського військово-транспортного літака Іл-76. На борту було 49 людей, ніхто з них не вижив. Терористів засудили за статтею 258 ч.3 про скоєння теракту заочно.