Халатность военного начальника: ГБР завершило расследование гибели 3 военных на Донбассе

Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы, а обвинительный акт уже отправили в суд.

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование гибели трех военных в Донецкой области в феврале 2021 года. Они подорвались на мине в результате халатности военного начальника. По этому делу будут судить экс-начальника инженерной службы военных частей. Об этом сообщили в ГБР.

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Экс-началальна инженерной службы военных частей обвиняют в небрежном отношении к службе, которое повлекло за собой тяжкие последствия. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы, а обвинительный акт уже направили в суд.

"Бывший начальник инженерной службы обвиняется в небрежном отношении военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд", — заявили в ГБР.

По данным следствия, экс-начальник инженерной службы знал, что на дороге в районе поселка Новолуганское в Донецкой области были заложенные противотанковые мины. Но он не обозначил взрывные устройства предупредительными знаками и не огородил опасный участок. Более того, экс-военный не доложил командованию о наличии мин на территории и не принял никаких мер, чтобы их обезвредить.

В результате этого, утром 14 февраля 2021 года группа военных передвигалась в этом районе и подорвалась на минах. Трое из них погибли: капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старшие солдаты Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Напомним, двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Во время выполнения боевого задания на заминированном участке подорвалось двое бойцов украинской армии, в результате этого они погибли. Происшествие произошло 10 января.

Фокус писал о том, что суд вынес приговор для экс-главы "ЛНР" Плотницкого и двух боевиков по делу о крушении самолета Ил-76. Суд "подтвердил" пожизненное заочно для экс-главы "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух боевиков Андрея Патрушева и Александра Гуреева. Всех троих обвиняли в ответственности за сбитие украинского военно-транспортного самолета Ил-76. На борту находилось 49 людей, никто из них не выжил. Террористов приговорили по статье 258 ч.3 о совершении теракта заочно.