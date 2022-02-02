Швейцарський приклад: як зміниться військова служба в Україні після скасування строкової служби

За словами міністра оборони Резнікова, враховуючи ризики перед нашою країною, потрібно зробити таку модель, щоб "ні в кого в Кремлі навіть не було думки про напад на Україну"

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, яким буде призов після указу президента Володимира Зеленського "Про першочерговість заходів щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби в Збройних силах України та поступовий перехід до положень професійної армії". Про це повідомляє сайт Міноборони.

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За словами Резнікова, з огляду на ризики, які стоять перед Україною, президент поставив завдання запропонувати таку модель армії, щоб "ні в кого в Кремлі навіть не було думки про напад на Україну". Для зниження ймовірності вторгнення до мінімуму потрібна не лише сучасна зброя, а й мотивована та професійна армія.

Як зміниться призов?

У період із 2022 по 2025 роки ЗСУ збільшать на 100 000 військових для підвищення обороноздатності. У межах реформування передбачається відмова від строкової служби з 1 січня 2024 року.

Зараз, за словами міністра оборони, українська армія складається з трьох компонентів:

служба за контрактом

професійні кадрові військові (офіцери, сержанти з профільною освітою)

строковики

На першому етапі змін планується, що в Україні збережеться призов, але на короткий термін – 3-4 місяці. Пройшовши таку підготовку, молодь стане частиною мобілізаційного резерву. За вказаний період вони матимуть базові військові навички.

"Із 1 січня 2024 р. ми плануємо повністю замінити призов на короткочасну інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань і зборів", — наголосив Резніков.

Такі дії, як заявляє глава Міноборони, мають стримувати ворога, а також дати йому відсіч. Найближчим часом уряд запропонує пакет необхідних законопроєктів і підзаконних актів для реалізації проєкту.

Швейцарський приклад призову до армії

Подібна система діє у Швейцарії. Придатні до служби призовники мають проходити навчання в " рекрутських школах ". У середньому підготовка займає від 4,5 до 5,5 місяця. Усього існує близько 20 таких шкіл у кожному кантоні. Підготовка складається з трьох етапів — основи первинної підготовки (7 тижнів), складова військової справи з вивченням специфіки роду військ (6 тижнів) і бойова підготовка в складі військового з'єднання.

Після закінчення навчання швейцарців щорічно призивають на курси повторної підготовки на 2-3 тижні або курси стрільби. Усім призовникам при цьому залишають табельну зброю для високої готовності до мобілізації.

Нагадаємо, 1 лютого Володимир Зеленський підписав указ, яким можуть скасувати військовий призов. Раніше президент Віктор Янукович уже скасовував призов строковиків у 2013 році, проте після Революції гідності й окупації Росією українських регіонів строкову службу в країні повернули в травні 2014 року.