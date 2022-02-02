Швейцарский пример: как изменится военная служба в Украине после отмены срочки

По словам министра обороны Резникова, учитывая риски перед нашей страной, нужно сделать такую модель, чтобы "ни у кого в Кремле даже мысли не было о нападении на Украину"

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, каким будет призыв после указа президента Владимира Зеленского "О первоочередности мероприятий касательно укрепления обороноспособности государства, повышения привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и постепенный переход к положениям профессиональной армии". Об этом сообщается на сайте Минобороны.

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По словам Резникова, учитывая риски, которые стоят перед Украиной, президент поставил задание предложить такую модель армии, чтобы "ни у кого в Кремле даже мысли не было о нападении на Украину". Для снижения вероятности вторжения к минимуму нужно не только современное оружие, но и мотивированная и профессиональная армия.

Как изменится призыв?

В период с 2022 по 2025 годы ВСУ увеличат на 100 000 военных для повышения обороноспособности. В рамках реформирования предусматривается отказ от срочной службы с 1 января 2024 года.

На данный момент по словам министра обороны, украинская армия состоит из трех компонентов:

служба по контракту

профессиональные кадровые военные (офицеры, сержанты с профильным образованием)

срочники

На первом этапе изменений планируется, что в Украине сохранится призыв, но на короткий срок — 3-4 месяца. Пройдя такую подготовку, молодые люди станут частью мобилизационного резерва. За указанный период они получат базовые военные навыки.

"С 1 января 2024 г. мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов", — подчеркнул Резников.

Такие действия, как заявляет глава Минобороны, должны сдерживать врага, а также дать ему отпор. В ближайшее время правительство предложит пакет необходимых законопроектов и подзаконных актов для реализации проекта.

Швейцарский пример призыва в армию

Подобная система действует в Швейцарии. Годные к службе призывники обязаны проходить обучение в "рекрутских школах". В среднем подготовка занимает от 4,5 до 5,5 месяца. Всего существует около 20 таких школ в каждом кантоне. Подготовка состоит из трех этапов — основы первичной подготовки (7 недель), составляющая военного дела с изучением специфики работы рода войск (6 недель) и боевая подготовка в составе военного соединения.

После окончания обучения швейцарцев ежегодно призывают на курсы повторной подготовки на 2-3 недели или на курсы стрельбы. Всем призывникам при этом оставляют табельное оружие для высокой готовности к мобилизации.

Напомним, 1 февраля Владимир Зеленский подписал указ, которым могут отменить военный призыв. Ранее беглый президент Виктор Янукович уже отменял призыв срочников в 2013 году, однако после Революции достоинства и оккупации Россией украинских регионов срочную службу в стране вернули в мае 2014 года.