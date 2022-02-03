108 тисяч при потрібній 391 тисячі: в Україні недостатньо бронежилетів та шоломів (фото)

За словами Міністра оборони Резнікова, український виробник не може забезпечити потреби Міноборони, тому Україна звернулася за допомогою до партнерів.

Міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу розповів про дефіцит засобів індивідуального захисту в українській армії.

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За даними Міноборони, українські виробники виготовляють застарілі та недостатню кількість бронежилетів та шоломів. Міністр заявляє, що українська армія потребує 261 тисячу засобів захисту для ЗСУ та 130 тисяч для тероборони.

Проте наразі лише два виробники виготовляють системи захисту, які б відповідали вимогам Міноборони. При цьому один із них "перебуває у відносинах з ДБР" у справі поставок великої партії неякісних бронежилетів для армії.

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"Поки що тільки одна українська компанія передала нам еталон. Інші поки що, крім повідомлень в інтернеті, нічого іншого не зробили", — розповів Олексій Резніков.

Також він поскаржився на якість виробів. Український виробник робить бронежилети зі сталевими пластинами. Загальна вага становить 14 кг. У той самий час у країнах роблять їх із композитних і керамічних пластин. Вага такого бронежилета становить лише 8 кг.

Виходячи з цього і недостатніх обсягів виробництва, міністр доручив своїм помічникам підготувати звернення до союзників, щоб ті допомагали Україні бронежилетами та шоломами. Українські потужності дозволяють виготовляти лише 108 тисяч бронежилетів на рік за необхідної 391 тисячі.

Резніков наголосив, що Міноборони готові давати замовлення українському виробнику, якщо вони зможуть задовольнити потреби армії.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Литва передала Україні 490 бронежилетів. Також повідомлялося, що Німеччина передасть Україні 5000 шоломів.