108 тысяч при нужных 391 тысяче: в Украине недостаточно бронежилетов и шлемов (фото)

По словам министра обороны Резникова, украинский производитель не может обеспечить потребности Минобороны, поэтому Украина обратиться за помощью к партнерам.

Министр обороны Алексей Резников во время брифинга рассказал о дефиците средств индивидуальной защиты в украинской армии.

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По данным Минобороны, украинские производители изготавливают устаревшие и недостаточное количество бронежилетов и шлемов. Министр заявляет, что в украинской армии есть нужда в 261 тысяче средств защиты для ВСУ и 130 тысяч для теробороны.

Однако на данный момент только два производителя изготавливают системы защиты, которые бы соответствовали требованиям Минобороны. При этом один из них "находится в отношениях с ГБР" по делу поставок большой партии некачественных бронежилетов для армии.

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"Пока только одна украинская компания передала нам эталон. Другие, пока, кроме сообщений в интернете, ничего другого не сделали", — рассказал Алексей Резников.

Также он посетовал на качество изделий. Украинский производитель делает бронежилеты со стальными пластинами. Общий вес составляет 14 кг. В то же время на Западе делают их из композитных и керамичных пластин. Вес такого бронежилета составляет всего 8 кг.

Исходя из этого и недостаточных объемов производства министр поручил своим помощникам подготовить обращение к союзникам, чтобы те помогали Украине бронежилетами и шлемами. Украинские мощности позволяют изготавливать лишь 108 тысяч бронежилетов в год при необходимых 391 тысяче.

Резников подчеркнул, что Минобороны готовы давать заказы у украинского производителя, если они смогут удовлетворить потребности армии.

Напомним, в декабре 2021 года Литва передала Украине 490 бронежилетов. Также сообщалось, что Германия передаст Украине 5000 шлемов.