В Україні приземлилася дев'ята "пташка" з військовою допомогою зі США (фото)

Сполучені Штати продовжують допомагати Україні у захисті суверенітету та територіальної цілісності. За словами глави Міноборони України, на борту було 80 тонн боєприпасів.

До Києва прибув дев'ятий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. Про це 9 лютого у своєму твітері повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Дев'ята пташка" з військовою допомогою від США та другий багаж для Збройних сил України, який сьогодні прийняв аеропорт "Бориспіль". До Києва прибуло понад 80 тонн боєприпасів", — написав Резніков.

Крім того, 9 лютого в Україні приземлився літак із новою партією військової допомоги від Великої Британії. У вантажі — засоби індивідуального бойового захисту, такі як бронежилети та каски. Борт зустрів заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов. Він наголосив, що отримання нової партії можливе завдяки домовленостям Бориса Джонсона та Володимира Зеленського. Насамперед допомогу спрямують прикордонним підрозділам територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що керівництво Британії надало Україні ракети, які допоможуть захистити країну від російського флоту. Також відомо, що Великобританія передала Україні 2 000 протитанкових ракетних комплексів. Сполучене Королівство планує й надалі підтримувати Україну.