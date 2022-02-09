В Украине приземлилась девятая "птичка" с военной помощью из США (фото)

Соединенные Штаты продолжают помогать Украине в защите суверенитета и территориальной целостности. По словам главы Минобороны Украины, на борту было 80 тонн боеприпасов.

В Киев прибыл девятый самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки. Об этом 9 февраля в своем твиттере сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Девятая птичка" с военной помощью от США и второй багаж для Вооруженных сил Украины, который сегодня принял аэропорт "Борисполь". В Киев прибыло более 80 тонн боеприпасов", — написал Резников.

Кроме того, 9 февраля в Украине приземлился самолет с новой партией военной помощи от Великобритании. В грузе — средства индивидуальной боевой защиты, такие как бронежилеты и каски. Борт встретил замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов. Он акцентировал, что получение новой партии возможно благодаря договоренностям Бориса Джонсона и Владимира Зеленского. В первую очередь помощь направят пограничным подразделениям территориальной обороны.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что руководство Британии предоставило Украине ракеты, которые помогут защитить страну от российского флота. Также известно, что Великобритания передала Украине 2000 противотанковых ракетных комплексов. Соединенное Королевство планирует и дальше поддерживать Украину.