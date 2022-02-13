ОБСЄ виявила біля кордону з РФ 50 критих вагонів: бойовики прогнали спостерігачів з вокзалу

Впродовж однієї, за даними моніторингової місії, спостерігачі зафіксували на Донбасі майже 400 випадків порушення режиму припинення вогню.

На залізничній станції "Червона Могила", яка розташована за кілька кілометрів від державного кордону, виявили 50 критих вантажних вагонів. Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 12 лютого.

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У відомстві нагадують, що зҐс "Червона Могила" розташована у прикордонному населеному пункті Вознесенівка, що знаходиться під контролем російсько-окупаційних формувань.

У звіті ОБСЄ сказано, що, перебуваючи на залізничній станції, спостерігачі зафіксували 50 вантажних вагонів, що були накриті.

"Орієнтовно за 10 хвилин два члени збройних формувань сказали патрулю СММ покинути цей район", — йдеться у повідомленні.

Спостерігачі ОБСЄ нагадують, що функціонування цього прикордонного району, де розташована Вознесенівка, офіційно призупинено за рішенням Кабінету міністрів України від 2014 року.

У документі також йдеться, що 11 лютого місія зафіксувала на території Донецької області 114 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 68 вибухів невизначеного походження. На Луганщині, за даними СММ, таких випадків було 258.

[ + – ] Спостерігачі ОБСЄ зафіксували біля кордону з РФ 50 невідомих вантажних вагонів

Зазначимо, що 12 лютого агентство Reuters, посилаючись на свої джерела, повідомило, що деякі співробітники місії ОБСЄ, які відповідали за моніторинг ситуації у зоні проведення бойових дій, можуть залишити територію України. Як зазначають журналісти, це пов'язано із наказом Державного департаменту про негайний виїзд, який поширюється на громадян США.

"Наказ про виїзд з України громадянам США поширюється на тих, хто працює в місії спостерігачів Організації з безпеки та співробітництва в Європі. ОБСЄ не відповіла на запит для надання коментаря", — йдеться у публікації.

У неділю, 13 лютого, з'явилася інформація щодо евакуації співробітників СММ з України. Як повідомляє Інтерфакс, кілька автомобілів ОБСЄ перетинають лінію дотику та прямують на підконтрольну Києву територію.

"Зараз шість автомобілів перетинають лінію розмежування через КПВВ Олександрівка (передмістя окупованого Донецька — ред.)", — поінформувало джерело.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує перекидати техніку до кордонів України. 12 лютого в російському Білгороді, що знаходиться за 30 кілометрів від нашої країни, зняли десятки бойових вертольотів Мі-35М.

10 лютого публікувалися нові супутникові знімки, на яких чітко видно скупчення російських військ у прикордонних з Україною регіонах.