ОБСЕ обнаружила возле границы с РФ 50 крытых вагонов: боевики прогнали наблюдателей с вокзала

За одни сутки, по данным мониторинговой миссии, наблюдатели зафиксировали на Донбассе почти 400 случаев нарушения режима прекращения огня.

На железнодорожной станции "Червоная Могила", которая расположена в нескольких километрах от государственной границы, обнаружили 50 крытых грузовых вагонов. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 12 февраля.

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В ведомстве напоминают, что ж/с "Червоная Могила" расположена в приграничном населенном пункте Вознесеновка, который находится под контролем российско-оккупационных формирований.

В отчете ОБСЕ сказано, что, находясь на железнодорожной станции, наблюдатели зафиксировали 50 грузовых вагонов, которые были накрыты.

"Ориентировочно через 10 минут два члена вооруженных формирований сказали патрулю СММ покинуть этот район", — говорится в сообщении.

Наблюдатели ОБСЕ напоминают, что функционирование этого приграничного района, в котором расположена Вознесеновка, официально приостановлено по решению Кабинета министров Украины от 2014 года.

В документе также сказано, что 11 февраля миссия зафиксировала на территории Донецкой области 114 нарушений режима прекращения огня, в том числе 68 взрывов неопределенного происхождения. В Луганской области, по данным СММ, таких случаев было 258.

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Отметим, что 12 февраля агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что некоторые сотрудники миссии ОБСЕ, которые отвечали за мониторинг ситуации в зоне проведения боевых действий, могут покинуть территорию Украины. Как отмечают журналисты, это связано с приказом Государственного департамента о немедленном выезде, который распространяется на граждан США.

"Приказ о выезде из Украины гражданам США распространяется на тех, кто работает в миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. ОБСЕ не ответила на запрос для предоставления комментария", — говорится в публикации.

В воскресенье, 13 февраля, появилась информация об эвакуации сотрудников СММ из Украины. Как сообщает Интерфакс, несколько автомобилей ОБСЕ пересекают линию соприкосновения и направляются на подконтрольную Киеву территорию.

"Сейчас шесть автомобилей пересекают линию разграничения через КПВВ Александровка (пригород оккупированного Донецка — ред.)", — проинформировал источник.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает перебрасывать технику к границам Украины. 12 февраля в российском Белгороде, который находится в 30 километрах от нашей страны, засняли десятки боевых вертолетов Ми-35М.

10 февраля публиковались новые спутниковые снимки, на которых отчетливо видно скопление российских войск в приграничных с Украиной регионах.