Унаслідок обстрілу Зайцевого загинуло двоє українських військових, — штаб ООС

Проросійські бойовики відкрили вогонь по населеному пункту зі 120-мм мінометів. Цього місяця загинуло вже п'ять бійців ЗСУ.

Через обстріл російсько-окупаційних сил у Зайцевому загинуло двоє українських військових. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Telegram.

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Вказується, що внаслідок обстрілу селища на Луганщині загинуло двоє українських військових, троє отримали поранення. Також через ворожий вогонь один воїн отримав поранення у Водяному (Донецька область). У поліції заздалегідь кваліфікують обстріл за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Наразі правоохоронці уточнюють інформацію про постраждалих та руйнування внаслідок обстрілу. За сьогодні зафіксовано 8 пошкоджень інфраструктури. Без води залишилася Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка та Верхньоторецьке. Немає електроенергії у Красногорівці, а також у двох селах біля Торецька — Дружба та Озарянівка.

У штабі ООС заявили, що вогонь по Зайцевому ворог вів зі 120-мм мінометів. Станом на 20:00 поранено 5 військовослужбовців ЗСУ. Їхній стан здоров'я різний. У них уламкові поранення. Один із 5 поранених загинув.

У лютому 2022 року загинуло двоє українських військових у російсько-українській війні (за посиланням деталі смерті, якщо вони є):

Сергій Іващенко (26 років) – загинув 16 лютого; Денис Кононенко (34 роки) – загинув 19 лютого. Антон Сидоров (35 років) – загинув 19 лютого; Військовослужбовець ЗСУ загинув 21 лютого; Військовослужбовець ЗСУ загинув 21 лютого.

Нагадаємо, через обстріл бойовиків загинув мирний житель у Новолуганському внаслідок влучення в гараж 122-мм снаряду. 19 лютого у штабі ООС заявили про загиблих через обстріл проросійських бойовиків.