В результате обстрела Зайцевого погибло двое украинских военных, - штаб ООС

Пророссийские боевики открыли огонь по населенному пункту из 120-мм минометов. В этом месяце погибло уже пять бойцов ВСУ.

Из-за обстрела российско-оккупационных сил в Зайцево погибло двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Telegram.

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Указывается, что в результате обстрела поселка в Луганской области погибло двое украинских военных, трое получили ранение. Также из-за вражеского огня один воин получил ранение в Водяном (Донецкая область). В полиции предварительно квалифицируют обстрел по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

На данный момент правоохранители уточняют информацию о пострадавших и разрушениях в следствии обстрелов. За сегодняшний день зафиксировано 8 повреждений инфраструктуры. Без воды осталась Авдеевка, Марьинка, Красногоровка и Верхнетроицкое. Нет электроэнергии в Красногоровке, а также в двух селах возле Торецка — Дружба и Озаряновка.

В штабе ООС заявили, что огонь по Зайцеву враг вел из 120-мм минометов. По состоянию на 20:00 ранено 5 военнослужащих ВСУ. Их состояние здоровье разное. У них осколочные ранения. Один из 5 раненых погиб.

В феврале 2022 года погибло двое украинских военных в российско-украинской войне (по ссылке детали смерти, если они есть):

Сергей Иващенко (26 лет) — погиб 16 февраля; Денис Кононенко (34 года) — погиб 19 февраля. Антон Сидоров (35 лет) — погиб 19 февраля; Военнослужащий ВСУ — погиб 21 февраля; Военнослужащий ВСУ — погиб 21 февраля.

Напомним, из-за обстрела боевиков погиб мирный житель в Новолуганском в результате попадания в гараж 122-мм снаряда. 19 февраля в штабе ООС заявили о погибших из-за обстрелов пророссийских боевиков.