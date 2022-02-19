На Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный, - штаб ООС

Обстрел произошел сегодня в 7 утра в районе Мироновского, Донецкая область. Пророссийские боевики продолжают вести огонь из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Российско-оккупационные войска по состоянию на 9 утра 19 февраля совершили уже 19 обстрелов. Из них 16 из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов один украинский военный погиб. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

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Сообщается, что украинский военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, обстрел произошел сегодня, 19 февраля в 7 утра возле села Мироновского, что в Донецкой области.

В штабе ООС указывают, что оккупанты вели обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм, миномета 120 мм и 82 мм, а также из различных гранатометов. Кроме этого, в Донецкой области зафиксировали пролет БПЛА, вероятно, российского "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

Пророссийские боевики размещают артиллерию рядом с жилыми домами, чтобы провоцировать украинские Вооруженные силы вести огонь в ответ и обвинить ВСУ в обстрелах мирных жителей.

"Подчеркиваем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права", — отметили в публикации.

В феврале 2022 года погибло двое украинских военных в российско-украинской войне (по ссылке детали смерти, если они есть):

Сергей Иващенко (26 лет) — погиб 16 февраля; Военнослужащий ВСУ — погиб 19 февраля.

Напомним с 17 февраля в зоне ООС фиксируется существенное обострение ситуации на Донбассе. Под обстрел попал детский сад в Станице Луганской. Трое сотрудников учреждения получили контузии. В тот же день оккупанты обстреляли территорию лицея и жилые дома во Врубовке. Во время обстрела в лицее находилось 30 детей и 14 человек персонала.

18 февраля оккупанты ОРДЛО объявили о проведении массовой эвакуации жителей в Россию из-за "угрозы вторжения" Украины. Попутно главарь оккупантов в ОРДО заявил, что ситуация идет к полномасштабной войне.

19 февраля боевики "Л/ДНР" объявили о всеобщей мобилизации.