На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий, — штаб ООС

Обстріл стався сьогодні о 7-й ранку в районі Миронівського, Донецька область. Проросійські бойовики продовжують вести вогонь із забороненої Мінськими угодами зброї.

Російсько-окупаційні війська станом на 9 ранку 19 лютого здійснили вже 19 обстрілів. З них 16 із забороненого Мінськими угодами озброєння. Внаслідок обстрілу один український військовий загинув. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.

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Повідомляється, що український військовий отримав осколкове поранення, несумісне із життям.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, обстріл стався сьогодні, 19 лютого о 7 ранку біля села Миронівського, що на Донеччині.

У штабі ООС вказують, що окупанти вели обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм, міномета 120 мм і 82 мм, а також з різних гранатометів. Крім цього, на Донеччині зафіксували проліт БПЛА, ймовірно, російського "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.

Проросійські бойовики розміщують артилерію поруч із житловими будинками, щоб провокувати українські Збройні сили вести вогонь у відповідь та звинуватити ЗСУ в обстрілах мирних жителів.

"Наголошуємо, що Об'єднані сили не відкривають вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури і дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права", — зазначили в публікації.

У лютому 2022 року загинуло двоє українських військових у російсько-українській війні (за посиланням деталі смерті, якщо вони є):

Сергій Іващенко (26 років) – загинув 16 лютого; Військовослужбовець ЗСУ загинув 19 лютого.

Нагадаємо, з 17 лютого в зоні ООС фіксується суттєве загострення ситуації на Донбасі. Під обстріл потрапив дитячий садок у Станиці Луганській. Троє співробітників установи отримали контузії. Того ж дня окупанти обстріляли територію ліцею та житлові будинки у Врубівці. Під час обстрілу в ліцеї перебувало 30 дітей та 14 осіб персоналу.

18 лютого окупанти ОРДЛО оголосили про проведення масової евакуації жителів до Росії через "загрозу вторгнення" України. Водночас ватажок окупантів в ОРДО заявив, що ситуація йде до повномасштабної війни.

19 лютого бойовики "Л/ДНР" оголосили про загальну мобілізацію.