"Нюанси не увійшли в ефір": Пєсков підтвердив, що "відкрите" засідання Ради безпеки РФ показали в записі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зізнався, що остаточний відеоматеріал засідання Ради безпеки Росії монтувався за участю представників адміністрації президента.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що засідання Ради безпеки Росії 21 лютого, на якому вирішувалося питання про визнання незалежності так званих Л/ДНР, було екстраординарним, тому його вирішили зробити відкритим. Проте самого засідання не показали у прямому ефірі, і "певні нюанси" залишилися за кадром. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

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"Було надзвичайно важливо показати всю аргументацію глави держави, аргументацію членів Ради безпеки, їхню точку зору з цих дуже важливих питань", — зазначив Пєсков.

За його словами, аргументи мали почути як російські громадяни, так і жителі інших країн, для яких дуже важливе розуміння того, що відбувається.

Пєсков зазначив, що "багато моментів і певних нюансів" не було включено. Саме засідання пройшло вдень, але його показали не в прямому ефірі, а остаточний матеріал, який побачили глядачі, монтувався за участю представників адміністрації президента.

"Багато моментів не було включено... тому що все-таки це засідання Ради безпеки і певні нюанси не увійшли в ефір", — сказав Пєсков.

Прессекретар нагадав, що в цьому немає нічого дивного, оскільки зазвичай на подібних заходах показують лише вступне слово голови Ради безпеки, і жодних інших виступів не показують.

Пєсков також додав, що підписання документів президентом Путіним та керівників "Л/ДНР" відбулося "глибоко ввечері", а саме тоді, коли йшла трансляція запису звернення президента за результатами засідання Ради безпеки.

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