"Нюансы не вошли в эфир": Песков подтвердил, что "открытое" заседание Совбеза РФ показали в записи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что окончательный видеоматериал заседания Совета безопасности России монтировался с участием представителей администрации президента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заседание Совета безопасности России 21 февраля, на котором решался вопрос о признании независимости так называемых "Л/ДНР", было экстраординарным, поэтому его решили сделать открытым. Однако прямого заседание не показали в прямом эфире, и "определенные нюансы" остались за кадром. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

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"Было чрезвычайно важно показать всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза, их точку зрения по этим очень важным вопросам", — отметил Песков.

По его словам, аргументы должны были услышать как российские граждане, так и жители других стран, для которых очень важно понимание происходящего.

Пескова отметил, что "многие моменты и определенные нюансы" не были включены. Само заседание прошло днем, но его показали не в прямом эфире, а окончательный материал, который увидели зрители монтировался с участием представителей администрации президента.

"Многие моменты не были включены…потому что все-таки это заседание Совета безопасности и определенные нюансы не вошли в эфир", — сказал Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что в этом нет ничего удивительного, так как обычно на подобных мероприятиях показывают только вступительное слово председателя Совбеза, и никакие другие выступления не показывают.

Песков также добавил, что подписание документов президентом Путиным и руководителей "Л/ДНР" состоялось "глубоко вечером", а именно тогда, когда шла трансляция записи обращения президента по результатам заседания Совбеза.

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