Провокації, обстріл ТЕС та армія РФ на кордоні: СБУ перехопила розмову бойовиків (відео)

У відомстві повідомили, що опубліковані матеріали розсекретили, щоб показати, хто справді винний в ескалації на Донбасі.

Співробітникам Служби безпеки України вдалося перехопити лютневі розмови бойовиків "Л/ДНР". На записах, які опублікували у відомстві, можна почути обговорення скоєних бойовиками провокацій, обстріл Луганської ТЕС, накопичення російських військ на кордоні з Україною. Крім того, російсько-окупаційні війська дивуються, чому українські військові не ведуться на провокаційні обстріли в їхній бік. Про це повідомила Служба безпеки України.

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У відомстві заявили, що розмови змогли отримати під час контррозвідувальної роботи СБУ. Вона проводилася для відображення та стримування збройної агресії Росії в Донецькій та Луганській областях. Матеріали розсекретили та оприлюднили з дозволу слідчих Служби безпеки, щоб показати, хто справді відповідальний в ескалації на Донбасі.

У ході перехопленої розмови бойовиків вдалося дізнатися, що вони:

Між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення.

Обговорюють нагромадження російської армії на кордоні з Україною. Крім того, вони стверджують, що на кордоні з Україною стоїть "полк Кадирова".

Дивуються, що військові України не ведуться на провокаційний обстріл бойовиків.

Розповідають, що самі ж російсько-окупаційні війська потрапили до "якоїсь будки". Пізніше російська ФСБ звинуватила українських військових у нібито обстрілі прикордонного пункту РФ у Ростовській області.

Підтверджують, що їхні снаряди влучили в Луганську ТЕС. Через це місто Щастя залишилося без електрики, тепла та води.

Також бойовики в розмовах скаржаться на умови утримання російсько-окупаційних військ. У перехопленій розмові вони обговорюють, що їм не постачають їжу та воду.

Нагадаємо, 22 лютого у місті Щастя розпочалися активні артилерійські обстріли. Внаслідок чого було пошкоджено трансформатор Луганської ТЕС, а на території електричної станції почалася пожежа. Частина міста Щастя залишилася без світла.

Раніше, 21 лютого ФСБ Росії звинуватила Україну в попаданні снаряда у прикордонний пункт у Ростовській області. Російські ЗМІ показали кадри, на яких видно нібито влучення боєприпасу. На відео показано зруйновану одноповерхову будівлю в полі. Під руїнами був чистий російський прапор.

У Державній прикордонній службі спростували причетність збройних сил України до обстрілу російського прикордонного пункту. У відомстві заявили, що ФСБ не змогли вказати точні дані розташування пошкодженої будівлі та назвали це відвертою провокацією.