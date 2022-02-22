Провокации, обстрел ТЭС и армия РФ на границе: СБУ перехватила разговор боевиков (видео)

В ведомстве сообщили, что опубликованные материалы рассекретили, чтобы показать, кто действительно виновен в эскалации на Донбассе.

Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось перехватить февральские разговоры боевиков "Л/ДНР". На записях, которые опубликовали в ведомстве, можно услышать обсуждение совершенных боевиками провокаций, обстрел Луганской ТЭС, накопление российских войск на границе с Украиной. Кроме того, российско-оккупационные войска удивляются, почему украинские военные не ведутся на провокационные обстрелы в их сторону. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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В ведомстве заявили, что разговоры смогли получить в ходе контрразведывательной работы СБУ. Она проводилась для отражения и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях. Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей Службы безопасности, чтобы показать, кто действительно ответственный в эскалации на Донбассе.

В ходе перехваченного разговора боевиков удалось узнать, что они:

Между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население.

Обсуждают накопление российской армии на границе с Украиной. Кроме того, они утверждают, что на границе с Украиной стоит "полк Кадырова".

Удивляются, что военные Украины не ведутся на провокационные обстрелы боевиков.

Рассказывают, что сами же российско-оккупационные войска попали в "какую-то будку". Позже российская ФСБ обвинила украинских военных в якобы обстреле пограничного пункта РФ в Ростовской области.

Подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС. Из-за этого город Счастье остался без электричества, тепла и воды.

Также боевики в разговорах жалуются на условия содержания российско-оккупационных войск. В перехваченном разговоре они обсуждают, что им не поставляют еду и воду.

Напомним, 22 февраля в городе Счастье начались активные артиллерийские обстрелы. В результате чего был поврежден трансформатор Луганской ТЭС, а на территории электрической станции начался пожар. Часть города Счастья осталась без света.

Ранее, 21 февраля ФСБ России обвинило Украину в попадании снаряда в пограничный пункт в Ростовской области. Российские СМИ показали кадры, на которых видно якобы попадание боеприпаса. На видео показано разрушенное одноэтажное здание в поле. Под развалинами был чистый российский Флаг.

В Государственной пограничной службе опровергли причастность вооруженных сил Украины к обстрелу российского погранпункта. В ведомстве заявили, что ФСБ не смогли указать точные данные расположения поврежденного здания и назвали это откровенной провокацией.