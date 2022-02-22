Угорщина найближчими днями відправить війська до кордону України, — голова Міноборони.

Завданням угорської армії є не допустити проникнення збройних формувань на територію країни.

Угорщина найближчими днями збирається перемістити свої війська до кордону з Україною, щоб забезпечити безпеку країни та реагувати на можливі гуманітарні завдання. Про це заявив міністр оборони Угорщини Тібор Бенко, пише угорське видання Hirado.

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Глава Міноборони Угорщини пояснив маневри військових сил тим, що в разі загострення ситуації в Україні військові дії проходитимуть не лише на сході країни, а й у напрямку Києва та Закарпаття.

За словами Бенка, сьогодні на засіданні Кабміну Міноборони отримало від прем'єр-міністра Віктора Орбана завдання не допустити проникнення збройних формувань на територію Угорщини та здійснити маневри на території країни.

Збройні сили Угорщини мобілізують свої війська в східній частині країни найближчими днями, перші військові можуть вийти вже вдень, тож на дорогах очікується переміщення військ.

Бенко наголосив, що Збройні сили Угорщини мають бути готовими до будь-якої ситуації, зокрема до прибуття біженців на кордон.

"Завдання Збройних сил Угорщини подвійне: одне – надавати допомогу у вирішенні гуманітарних завдань, а інше – закривати кордон із Угорщиною та гарантувати, що жодне збройне угруповання не може увійти до Угорщини. З цією метою я наказав розгорнути достатню кількість добре оснащених військових сил у східній частині Угорщини. Тобто кордон треба посилювати", — заявив глава Міноборони Угорщини.

Нагадаємо, сьогодні Угорщина не підтримала нові санкції ЄС проти Росії у зв'язку з визнанням Москвою "Л/ДНР". Представники Угорщини заявили про "важливість діалогу".

Раніше повідомлялося, що Угорщина не бачить загрози вторгнення РФ в Україну та не хоче розміщувати додаткові сили НАТО. За словами глави угорського МЗС Петера Сіярто, Будапешт не підтримує введення нових санкцій проти Росії та закликає колег щодо Євросоюзу "серйозно опрацювати" питання з обмеженнями.