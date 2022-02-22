Венгрия в ближайшие дни отправит войска к границе Украины, — глава Минобороны

Заданием венгерской армии является не допустить проникновения вооруженных формирований на территорию страны.

Венгрия в ближайшие дни собирается переместить свои войска к границе с Украиной, чтобы обеспечить безопасность страны и реагировать на возможные гуманитарные задачи. Об этом заявил министр обороны Венгрии Тибор Бенко, пишет венгерское издание Hirado.

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Глава Минобороны Венгрии объяснил маневры военных сил тем, что в случае обострения ситуации в Украине военные действия будут проходить не только на востоке страны, но и в направлении Киева и Закарпатья.

По словам Бенко, сегодня на заседании Кабмина Минобороны получило от премьер-министра Виктора Орбана задание не допустить проникновения вооруженных формирований на территорию Венгрии и осуществить маневры на территории страны.

Вооруженные силы Венгрии мобилизуют свои войска в восточной части страны в ближайшие дни, первые военные могут выйти уже днем, поэтому на дорогах ожидается перемещение войск.

Бенко подчеркнул, что Вооруженные силы Венгрии должны быть готовы к любой ситуации, в том числе к прибытию беженцев на границу.

"Задача Вооруженных сил Венгрии двойная: одна – оказывать помощь в решении гуманитарных задач, а другая – закрывать границу с Венгрией и гарантировать, что ни одна вооруженная группировка не может войти в Венгрию. С этой целью я приказал развернуть достаточное количество хорошо оснащенных военных сил в восточной части Венгрии. То есть границу нужно усиливать" – заявил глава Минобороны Венгрии.

Напомним, сегодня Венгрия не поддержала новые санкции ЕС против России в связи с признанием Москвой "Л/ДНР". Представители Венгрии заявили о "важности диалога".

Ранее сообщалось, что Венгрия не видит угрозы вторжения РФ в Украину и не хочет размещать дополнительные силы НАТО. По словам главы венгерского МИД Петра Сийярто, Будапешт не поддерживает введения новых санкций против России и призывает коллег по Евросоюзу "серьезно проработать" вопрос с ограничениями.