Венгрия не видит угрозы вторжения РФ в Украину и не хочет размещать дополнительные силы НАТО

По словам главы венгерского МИД Петра Сийярто, Будапешт не поддерживает введения новых санкций против России и призывает коллег по Евросоюзу "серьезно проработать" вопрос с ограничениями.

Венгрия не видит реальной угрозы вторжения армии РФ в Украину и отказывается размещать на своей территории дополнительные войска НАТО. Об этом глава венгерского МИД Петр Сийярто заявил в эфире телеканала Euronews.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, официальный Будапешт с тревогой следит за развитием напряженности на украинской границе, где Россия сконцентрировала десятки тысяч своих военнослужащих.

Петр Сийярто в общении с журналистами отметил, что любой конфликт между Западом и Востоком оборачивается серьезными проблемами для стран Центральной Европы, поэтому МИД Венгрии выступает за дипломатическое урегулирование "разногласий" Киева и Москвы, чтобы не спровоцировать новую "Холодную войну".

"Мы должны вкладываться в диалог. Вот почему мы призываем, просим РФ и наших западных союзников, большие страны, сильные страны не терять надежды на мирное урегулирование. Для нас, довольно небольших центральноевропейских стран, это может быть крайне опасно, если дойдет до насилия. Так что давайте избегать худшего сценария любыми способами", — добавил министр иностранных дел.

Как утверждает Петр Сийярто, Венгрия не видит смысла в размещении на своей территории дополнительных войск НАТО в условиях возможной российской агрессии. Глава МИД утверждает, что Будапешту достаточно своей армии для гарантирования безопасности страны.

Более того, Петр Сийярто выступил против введения новых санкций против РФ из-за возможного полномасштабного вторжения в Украину и заявил, что вопрос с ограничениями против Москвы необходимо "серьезно проработать внутри ЕС".

"Посмотрите, на сами эти санкции, это же провал. Они не работают. Они неудачны. Если вы посмотрите на объем торговли между крупными западноевропейскими странами, включая Францию, кстати, с РФ, вы увидите серьезные цифры. Вы увидите, насколько объем торговли между Францией и Россией, между Германией и Россией увеличился после введения санкций. Моя позиция такова: если мы говорим о дальнейших санкциях, то совершенно необходимо провести честный анализ последствий введенных санкций", — резюмировал глава МИД Венгрии в эфире телеканала.

[ + – ] Венгрия выступила против размещения дополнительных войск НАТО на своей территории

Напомним, 27 января телеканал CNN сообщил, что США планируют направить в Европу свои дополнительные войска. Речь идет о нескольких тысячах военнослужащих, которые Вашингтон хочет разместить в Венгрии, Румынии и Болгарии.

Также Фокус в своей статье подробно разъяснял, как Украина вместо НАТО инициирует создание малых альянсов безопасности против России.