Угорщина не бачить загрози вторгнення РФ в Україну та не хоче розміщувати додаткові сили НАТО

За словами глави угорського МЗС Петера Сійярто, Будапешт не підтримує введення нових санкцій проти Росії й закликає колег щодо Євросоюзу "серйозно опрацювати" питання з обмеженнями.

Угорщина не бачить реальної загрози вторгнення армії РФ в Україну та відмовляється розміщувати на своїй території додаткові війська НАТО. Про це глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив в ефірі телеканалу Euronews.

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За його словами, офіційний Будапешт із тривогою стежить за розвитком напруженості на українському кордоні, де Росія сконцентрувала десятки тисяч своїх військовослужбовців.

Петер Сійярто, спілкуючись з журналістами, зазначив, що будь-який конфлікт між Заходом та Сходом обертається серйозними проблемами для країн Центральної Європи, тому МЗС Угорщини виступає за дипломатичне врегулювання "розбіжностей" Києва та Москви, щоб не спровокувати нову "Холодну війну".

"Ми повинні вкладатися в діалог. Ось чому ми закликаємо, просимо РФ і наших західних союзників, великі країни, сильні країни не втрачати надії на мирне врегулювання. Для нас, досить невеликих центральноєвропейських країн, це може бути вкрай небезпечним, якщо дійде до насильства. Тож давайте уникати найгіршого сценарію будь-якими способами", — додав міністр закордонних справ.

Як стверджує Петер Сіярто, Угорщина не бачить сенсу розміщувати на своїй території додаткові війська НАТО в умовах можливої російської агресії. Глава МЗС стверджує, що Будапешту достатньо своєї армії для гарантування безпеки країни.

До того ж Петер Сіярто виступив проти введення нових санкцій проти РФ через можливе повномасштабне вторгнення в Україну і заявив, що питання з обмеженнями проти Москви необхідно "серйозно опрацювати всередині ЄС".

"Погляньте, на самі ці санкції, це ж провал. Вони не працюють. Вони невдалі. Якщо ви подивитеся на обсяг торгівлі між великими західноєвропейськими країнами, включаючи Францію, до речі, з РФ, ви побачите серйозні цифри. Ви побачите, наскільки обсяг торгівлі між Францією та Росією, між Німеччиною та Росією збільшився після введення санкцій. Моя позиція така: якщо ми говоримо про подальші санкції, то необхідно провести чесний аналіз наслідків введених санкцій", — резюмував глава МЗС Угорщини в ефірі телеканалу.

[ + – ] Угорщина виступила проти розміщення додаткових військ НАТО на своїй території

Нагадаємо, 27 січня телеканал CNN повідомив, що США планують направити до Європи свої додаткові війська. Йдеться про кілька тисяч військовослужбовців, які Вашингтон хоче розмістити в Угорщині, Румунії та Болгарії.

Також Фокус у своїй статті докладно пояснював, як Україна замість НАТО ініціює створення малих альянсів безпеки проти Росії.