Одну з рот ЗС РФ фактично знищили в Україні, — сенатор РФ

У результаті з роти зі ста військовослужбовців у живих залишилося чотири людини, стверджує сенаторка РФ Людмила Нарусова.

Вчора із зони бойових дій в Україні вивели роту солдатів-строковиків, яких змушували підписати контракт або його підписали за них. У результаті з роти зі ста військовослужбовців у живих залишилося чотири людини, повідомляє сенаторка РФ Людмила Нарусова.

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"Вчора із зони бойових дій вивели... строковиків, яких або змушували підписати контракт, або за них підписували. Та тільки, в результаті, з роти зі ста людей в живих залишилося четверо", — сказала Нарусова.

Перед цим Людмила Нарусова в ефірі телеканалу "Дощ" визнала втрати російської армії, розповівши, що тіла загиблих солдатів ніхто не збирається забирати додому.

Раніше Фокус повідомляв, що група незалежних дослідників задокументувала втрати російської бойової техніки в Україні в розмірі 580 одиниць.

Штаб ЗСУ стверджує, що втрати російських військ за перший тиждень бойових дій становили близько 9000 людей.