Одна из рот ВС РФ была фактически уничтожена в Украине — сенатор РФ

В итоге из роты в сто военнослужащих в живых осталось четыре человека, утверждает сенатор РФ Людмила Нарусова

Вчера из зоны боевых действий в Украине была выведена рота солдат-срочников, которых заставляли подписать контракт или его подписали за них. В итоге из роты в сто военнослужащих в живых осталось четыре человека, сообщает сенатор РФ Людмила Нарусова.

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"Вчера из зоны боевых действий было выведено… срочники, которых или заставляли подписать контракт, или за них подписывали. Но только, в итоге, из роты в сто человек в живых осталось четверо", — сказала Нарусова.

Перед этим Людмила Нарусова в эфире телеканала "Дождь" признала потери российской армии, рассказав о том, что тела погибших солдат никто не собирается забирать домой.

Ранее Фокус сообщал, что группа независимых исследователей задокументировала потери российской боевой техники в Украине в размере 580 единиц.

Штаб ВСУ утверждает, что потери российских войск за первую неделю боевых действий составили около 9000 человек.