"Ніхто і ніколи не здасть Харків!": Терехов спростував "капітуляцію" (відео)

Міський голова спростував чутки, що місто "має здатися за 3 дні". Водночас комунальні служби відновлюють водопостачання та газифікацію, а також доставляють гуманітарну допомогу.

Харків не здаватиметься ворогові і продовжить відстоювати свої межі. Відео зі зверненням опублікували 4 березня в Telegram-каналі мера Харкова Ігоря Терехова.

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Міський голова наголосив, що аварійні служби Харкова працюють під безперервним вогнем ворога. Російські окупанти продовжують руйнувати інфраструктуру та будинки, в яких живе мирне населення.

"Ми постійно відновлюємо розбиті трубопроводи, теплопостачання, водопостачання, газифікацію, електроенергію. Ми отримали гуманітарну допомогу та розвозимо продукти", — прокоментував ситуацію в Харкові Терехов.

Мер міста попередив: годину тому почалася хвиля інформаційних вкидань. Терехов закликав вірити лише перевіреній інформації, а не фейкам, які поширює російський ворог:

"Зараз поширюють фейкові заяви, нібито "мої друзі та співробітники обдзвонюють людей і кажуть, що Харкову і мені дали 72 години, щоб здатися". Повірте мені, це нагла брехня! Ніхто ніколи не здасть Харків! Ми переможемо", — підсумував Терехов.

В Україні продовжуються бої за Харків, Чернігів, Сєвєродонецьк, противник наступає на Маріуполь, продовжуються бойові дії в Миколаївській та Запорізькій областях. 3 березня близько 15:00 по житловому масиву Північна Салтівка завдали ракетного удару.

За даними ООН, з початку військового вторгнення Росії 24 лютого в Україні загинув 331 мирний громадянин і ще 675 людей отримали поранення. Більшість цивільних загинули від вибухів внаслідок обстрілів тяжкою артилерією, системами залпового вогню чи внаслідок авіаційних та ракетних ударів.