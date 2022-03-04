"Никто и никогда не сдаст Харьков!": Терехов опроверг "капитуляцию" (видео)

Городской глава опроверг слухи, что город "должен сдаться за 3 дня". При этом коммунальные службы восстанавливают водоснабжение и газификацию, а также доставляют гуманитарную помощь.

Харьков не будет сдаваться врагу и продолжит отстаивать свои границы. Видео с обращением опубликовали 4 марта в Telegram-канале мэра Харькова Игоря Терехова.

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Городской голова акцентировал, что аварийные службы Харькова работают под непрерывным огнем врага. Российские оккупанты продолжают разрушать инфраструктуру и дома, в которых живет мирное население.

"Мы постоянно восстанавливаем разбитые трубопроводы, теплоснабжение, водоснабжение, газификацию, электроэнергию. Мы получили гуманитарную помощь и развозим продукты", — прокомментировал текущую ситуацию в Харькове Терехов.

Мэр города предупредил: час назад началась волна информационных вбросов. Терехов призвал верить только проверенной информации а не фейкам, которые распространяет русских враг:

"Сейчас распространяются фейковые заявления, якобы "мои друзья и сотрудники обзванивают людей и говорят, что Харькову и мне дали 72 часа сдачу. Поверьте мне, это наглая ложь! Никто и никогда не сдаст Харьков! Мы победим", — подытожил Терехов.

В Украине продолжаются бои за Харьков, Чернигов, Северодонецк, противник наступает на Мариуполь, продолжаются боевые действия в Николаевской и Запорожской областях. 3 марта около 15:00 по жилому массиву Северная Салтовка был нанесен ракетный удар.

По данным ООН, с начала военного вторжения России 24 февраля в Украине погибли 331 мирных граждан и еще 675 человек получили ранения. Большинство гражданских погибли от взрывов в результате обстрелов тяжелой артиллерией, системами залпового огня или нанесения авиационных и ракетных ударов.