Мисливці-вбивці мають знищувати ворога – британський полковник

Територіальна оборона має тримати супротивника у страху, поступово знищуючи його тилові ресурси.

Полковник британської армії у відставці та військовий експерт Глен Грант дав низку порад територіальній обороні України. Пропонується створення невеликих груп мисливців, які почнуть переслідувати супротивника з тилу, повідомляє Грант у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Коли тактика ворога нам відома, залишається скоригувати тактику, щоб перемогти його, — каже Грант.

Противник не збирається воювати з нами в містах, а спробує знищити нас там вогнем із закритих позицій та з повітря. Це означає, що ми маємо вийти назовні, і отримати його першими.

Просто стояти на блокпостах не вдасться. Перебування на одному місці гарантовано призведе до знищення артилерією та ракетами. Виникає серйозна необхідність контратакувати противника, вийшовши та знищивши його артилерію та логістику.

Це означає спочатку створення груп мисливців-вбивць із найкращих та найбільш підготовлених добровольців, які можуть протягом 2-3 днів вести бойове патрулювання далеко від міста, селища чи села.

Нам потрібно відстати від піхоти та бронетехніки, залишити їх у скрутному становищі та налякати. Артилерія та тилове забезпечення можуть знаходитись на відстані від 10 до 40 км від атакувальної ланки супротивника.

У багатьох випадках вам, можливо, доведеться йти пішки через ліси та різні перешкоди. Хороша новина полягає в тому, що ви можете бути впевнені, що росіяни не відхиляються далеко від основних доріг, тому знайти їх не має бути надто складно.

Також важливо мати групи спостереження за людьми за допомогою, можливо, дронів та стаціонарних камер, які спостерігають за під'їзними шляхами.

Вони повинні визначити конфігурацію сил, щоб команди мисливців могли бути відправлені точно в потрібну точку. Групи спостереження мають бути окопані та замасковані, і міняти людей лише вночі.

Ключем до знищення броньованої підтримки є націлювання на транспортний засіб із найбільш вибухонебезпечним вмістом та влучення в нього першим. Якщо вони перебувають близько до одного, то більше транспортних засобів буде знищено.

Звичайно, вам потрібно буде швидко зникнути на шляху відступу, як я вже писав раніше, — каже Грант. До цього він розповідав про тактику нападу на патрулі ворога.

Раніше Фокус повідомляв про тактику виживання для цивільних осіб, які опинилися в зоні бойових дій. Також повідомлялося, що партизанська тактика – найкраще, що може протиставити Україна путінському вторгненню.