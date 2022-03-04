Охотники-убийцы должны уничтожать врага - британский полковник

Территориальная оборона должна держать противника в страхе, постепенно уничтожая его тыловые ресурсы.

Полковник британской армии в отставке и военный эксперт Глен Грант дал ряд советов территориальной обороне Украины. Предлагается создание небольших групп охотников, которые начнут преследовать противника с тыла, сообщает Грант в своем Facebook.

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Когда тактика врага нам известна, остается скорректировать нашу тактику, чтоб победить его, — говорит Грант.

Противник не не собирается воевать с нами в городах, а попытается уничтожить нас там огнем с закрытых позиций и с воздуха. Это означает, что мы должны выйти наружу, и заполучить его первыми.

Просто стоять на блокпостах не получится. Пребывание на одном месте гарантированно приведет к уничтожению артиллерией и ракетами. Возникает серьезная необходимость контратаковать противника, выйдя и уничтожив его артиллерию и логистику.

Это означает сначала создание групп охотников-убийц из лучших и наиболее подготовленных добровольцев, которые могут в течение 2-3 дней вести боевое патрулирование вдали от города, поселка или деревни.

Нам нужно отстать от пехоты и бронетехники, оставить их в затруднительном положении и напугать. Артиллерия и тыловое обеспечение могут находиться на расстоянии от 10 до 40 км от атакующего звена противника.

Во многих случаях вам, возможно, придется идти пешком через леса и различные препятствия. Хорошая новость заключается в том, что вы можете быть уверены, что русские не отклоняются далеко от основных дорог, поэтому найти их не должно быть слишком сложно.

Также важно иметь группы наблюдения за людьми с помощью, возможно, дронов и стационарных камер, наблюдающих за подъездными путями.

Они должны определить конфигурацию наступающих сил, чтобы команды охотников могли быть отправлены точно в нужную точку. Группы наблюдения должны быть окопаны и замаскированы, и менять людей только ночью.

Ключом к уничтожению бронированной поддержки является нацеливание на транспортное средство с наиболее взрывоопасным содержимым и попадание в него первым. Если они находятся близко друг к другу, то больше транспортных средств будет уничтожено.

Конечно, вам нужно будет быстро исчезнуть на пути к отступлению, как я уже писал ранее, — говорит Грант. До этого он рассказывал о тактике нападения на патрули врага.

Ранее Фокус сообщал о тактике выживания для гражданских лиц, оказавшихся в зоне боевых действий. Также сообщалось, что партизанская тактика — лучшее, что может противопоставить Украина путинскому вторжению.